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民代當選人涉賄遭判刑 主動辭職與當選無效有何不同？

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

去年底基層選舉嘉義地檢署查賄成果豐碩，起訴13人涉及賄選，目前已有8件經法院判決違反選罷法，檢方再對8人提當選無效之訴也獲勝訴；其中有當選人在檢方還沒提起當選無效之訴前，即已主動辭職。外界不解，已涉賄被判刑，終究失去當選資格，主動辭職，有什麼不同？

嘉義地檢署表示，涉賄選被判刑是刑事案件，當選無效是民事案件，我國刑事是三審制度，民事是二審，一審被判有罪，當事人仍然有上訴機會，如果在檢方提出民事當選無效之訴前主動辭職，「誠心悔悟」的態度可能影響往後刑事判決，至少可以增加判緩刑機會。

嘉義地檢署主任檢察官江金星表示，是有2、3件賄選案在檢方還沒有提出當選無效之訴前即已主動辭職，但嘉義地檢承辦賄選案甚有經驗，不會受已辭職影響，仍會在時間內依法提起當選無效之訴。

如果涉案人主動辭職檢察官又沒有在法定期間內提當選無效之訴，會有怎樣的結果？

嘉義縣選委會表示，依據選罷法第74條第2項前段規定，民意代表當選人若經判決當選無效確定，其缺額由落選人依得票高低順序遞補之。得票數要達該選舉區得票數最低當選人得票數的1/2，不然也不能遞補。

主動辭職並不符合上述法令規定的「當選無效」，所以沒有遞補。主動辭職的動作也是有可能故意讓競爭對手沒有遞補機會。

縣選委會表示，當選無效之訴，自公告當選人名單之日起30日內提出，選委會、檢察官或同一選區的候選人得以當選人為被告，提當選無效之訴。

目前嘉義地院判決當選無效的鄉民代表有梅山鄉代葉春桂、溪口鄉代何振達、番路鄉代林朝新；村里長有梅山鄉太興村長簡慶輝、中埔鄉灣潭村長蔡建旺、民雄鄉寮頂村長黃玉蓮、布袋鎮樹林里長莊仁義以及嘉義市大溪里長黃石君。當中何振達、蔡建旺在檢方提當選無效之訴前即已先辭職。

去年底基層選舉嘉義地檢署查賄成果豐碩，已有8件經法院判決違反選罷法，檢方再對8人提當選無效之訴也獲勝訴。圖／本報資料照片
去年底基層選舉嘉義地檢署查賄成果豐碩，已有8件經法院判決違反選罷法，檢方再對8人提當選無效之訴也獲勝訴。圖／本報資料照片

當選無效 嘉義 賄選

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