涉勾結詐團派出所前所長起底 曾偷前女友30萬遭判刑、還酒駕撞車

大同警分局寧夏派出所前所長葉育忻，疑與台版柬埔寨詐團首腦杜承哲有泰達幣交易往來，涉收賄100萬元，今遭法院裁定羈押禁見。葉遭起底，曾被前女友提告偷現金至少30萬元、盜刷信用卡等，遭判刑7月易科罰金執行完畢，2013年又因酒駕開上國道撞車，遭判處罰金9萬元。

葉男在2009年間至隔天的4個月間，趁張姓前女友睡覺、洗澡時，陸續偷她皮包內現金，每次竊取1千至3千元，共計偷走30萬餘元。2010年4月盜刷前女友的信用卡，在誠品書局買花盆、耳機、餐券，偽造簽名盜刷7千餘元。

葉男認罪，犯後僅歸還20萬元，沒有獲得諒解。法官指出，警察人員不知廉潔自恃，犯案實有不該，考量認罪，依竊盜、行使偽造私文書，分別判處5月、4月徒刑，應執行7月徒刑，可易科罰金。

葉易科罰金執行完畢，沒想到2年後竟又因酒駕觸法網。2013年5月4日下午1時許，葉在新北市新店區某海產店喝酒，下午2時許酒駕上路，要前往板橋找朋友，當天下午5時許開車上國道三號，因酒後意識不清，沒保持適當車距，撞上前車，幸好僅車損沒釀死傷，當時葉的酒測值高達每公升0.86毫克。