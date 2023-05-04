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滴眼藥水自傷近全盲 2男涉詐保4580萬元遭起訴

聯合報／ 記者房荷庭蔣永佑／台北即時報導

曾有詐保前科的男子蔣宗華，2019、2020年間與男子林彥廷共謀詐保，先由林男擔任商號負責人投保高額保險，再使用蔣男提供的眼藥水自傷視力，使視力4個月內下降至0.01近乎全盲，向兩家保險公司申請4550萬元理賠。台北地檢署今依詐欺罪起訴2人。

檢方調查，蔣男曾在2013年間，以不實交通事故詐保353萬餘元遭判刑1年。2018年，他又透過友人找上缺錢孔急的林男共謀詐保，協議未來如獲得保險理賠，其中1000萬元歸林男所有，其餘理賠金歸蔣男所有，並由林男擔任商號負責人，陸續向兩家保險公司投保多筆終身壽險、定期壽險、重大傷病險及失能險，投保金額共4550萬元。

同時，林男使用蔣男交付來路不明的眼藥水，一天點一至二次，4個月內林男視力急遽衰退，原本視力還有0.9，後來不僅診斷出雙眼脈絡膜炎合併黃斑部結痂、雙眼萬國視力也只剩0.01以下。

2020年8月間，林男持相關診斷證明，向兩家保險公司申請理賠，並獲其中一家理賠32萬餘元。但另間保險人壽察覺有異，除拒絕理賠外並向警方提出檢舉，追查出2人犯行。

男子蔣宗華、林彥亭共謀詐保，由林男使用蔣男提供的眼藥水自傷視力至近乎全盲，遭北檢依詐欺罪起訴。記者蔣永佑／攝影
男子蔣宗華、林彥亭共謀詐保，由林男使用蔣男提供的眼藥水自傷視力至近乎全盲，遭北檢依詐欺罪起訴。記者蔣永佑／攝影

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