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綠帽夫抓姦蒐證因畫質「太差」 害法官認不出小王 只判妻要賠
高雄胡姓人夫發現顏姓妻子疑似出軌社區裡的林姓男子，私下蒐證後，對顏女、林男提告求償50萬元，但法官發現胡男提供的畫面品質太差，看不出小王到底是不是林男，認定林未侵害兩人配偶權，但顏女曾與陌生男子到摩鐵開房3小時，還與對方有摟腰、牽手等行為，判顏女要賠償丈夫10萬元。
判決指出，顏女和丈夫結婚多年，熱愛運動的顏女，都會定期至住家附近的健身房報到。去年初，胡男發現妻子疑似出軌，暗地蒐證後，發現妻子疑似與同社區的林姓男子過從親密。
兩人不僅同步走出健身房，還有摟腰、牽手等親暱舉動，去年3月19日，還被拍到同遊劍湖山世界、逢甲夜市，隔天回高雄後，還一起進入汽車旅館久待3小時。胡男氣炸，質疑妻子背著他出軌社區住戶，對兩人提告求償50萬元。
顏女挨告後，坦承有到劍湖山、逢甲夜市等地，雖然她有進入摩鐵，但畫面沒有拍到她跟別的男人進入同一房間，不能證明她出軌；林男則沒到庭為自己辯解，僅提出書狀否認有跟顏女同進出，他也不知道顏女已婚。
高雄地院鳳山簡易庭審理時，法官曾依職權查詢林男的身分資料，發現林男戶籍資料顯示為「少年」樣貌，但胡男提出的畫面，與顏女過從甚密的男性卻是「成年人」，資料比對後並不相符。
另外，依據胡男提供的畫面，僅能證明顏女曾和陌生男子出遊，因畫質太差，無法從畫面中辨識該名男子是不是林男，即便兩人住在同一社區，但婚姻狀況是個人隱私，縱使住戶間會交談，也不見得會談是否已婚或要求查看對方身分證件，林男應無侵害胡男配偶權。
不過，顏女曾和陌生男子進入摩鐵房間長達3小時，出庭時堅不透露該名男子身分，法官認為她是刻意隱藏，再者摩鐵具有隱密性，極易便利男女親密行為，顏女在房內和陌生男子獨處長達3小時，已逾越男女交往範圍，破壞丈夫婚姻幸福，判顏女應賠償丈夫10萬元。
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