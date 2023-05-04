影／士林法院開庭爆衝突 乾妹涉激動抓、踹法警 哥大喊：不公平

士林地方法院今早審理一起妨害公務案件，簡姓女子疑不滿沒收到起訴書，在法庭上情緒激動想離開，法警上前制止，卻反遭簡女抓傷手臂、狠踹受傷。法院立即通知士林分局天母派出所到場。警方依涉妨害公務、傷害等罪嫌帶回簡女釐清案情。簡女乾哥林男，在法院外直呼，地檢署「不公平」沒給起訴書，讓他們上法院。

據悉，68歲林男、58歲簡女，2021年9月10日上午在大同區住處樓下，看到身穿制服的方姓男子，正在稽查違規停車，2人疑似不滿方男騎的機車擋到機車出入，涉嫌妨害方執行公務，雙方爆發衝突，林、簡與方、趙2人鬧出官司。

今早被告林、簡在法庭上，不滿先前他們提告的方、趙2人獲不起訴，自己則被檢方起訴，且沒有收到起訴書等，簡女涉因情緒激動，抓傷、踹傷法警，林男慌張爆粗口。

法警立即通知管轄的天母派出所員警到場，帶回簡女釐清案情。林男眼睜睜看著乾妹被帶上警車，拿出起訴書說，「今天才拿到」，大喊「不公平！地檢署不公平，沒有給我們起訴書就讓我們上法院」。