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影／士林法院開庭爆衝突 乾妹涉激動抓、踹法警 哥大喊：不公平
士林地方法院今早審理一起妨害公務案件，簡姓女子疑不滿沒收到起訴書，在法庭上情緒激動想離開，法警上前制止，卻反遭簡女抓傷手臂、狠踹受傷。法院立即通知士林分局天母派出所到場。警方依涉妨害公務、傷害等罪嫌帶回簡女釐清案情。簡女乾哥林男，在法院外直呼，地檢署「不公平」沒給起訴書，讓他們上法院。
據悉，68歲林男、58歲簡女，2021年9月10日上午在大同區住處樓下，看到身穿制服的方姓男子，正在稽查違規停車，2人疑似不滿方男騎的機車擋到機車出入，涉嫌妨害方執行公務，雙方爆發衝突，林、簡與方、趙2人鬧出官司。
今早被告林、簡在法庭上，不滿先前他們提告的方、趙2人獲不起訴，自己則被檢方起訴，且沒有收到起訴書等，簡女涉因情緒激動，抓傷、踹傷法警，林男慌張爆粗口。
法警立即通知管轄的天母派出所員警到場，帶回簡女釐清案情。林男眼睜睜看著乾妹被帶上警車，拿出起訴書說，「今天才拿到」，大喊「不公平！地檢署不公平，沒有給我們起訴書就讓我們上法院」。
林男指出，這是一件傷害案件互告案件，他和乾妹是原告卻被起訴，對方則不起訴，大喊「沒有收到起訴書」。林男指出法庭上情況，乾妹生氣要走，法警不讓她走，乾妹擠到壓克力隔板，隔板斷掉，也強調她不是故意的。警方指出，目前帶回簡女釐清案情，也將通知相關人員到案說明。
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