假網購交易專綁架同胞 雲警破越南移工擄人勒贖集團

越南籍阮姓、杜姓、范姓男子以打工名義來台，因缺錢花用，組成擄人勒贖集團，為能掌握犯罪過程不露敗跡，也找來台灣籍的蔡姓男子加入集團，4人透過網路，以假買賣真擄人方式，約被害飲出來交易，趁機擄人洗劫財物，甚至要求越南籍被害人打電話回越南向家人拿錢贖人，雲林地檢署指揮偵辦，今天破獲這起跨國的犯罪組織，訊後依擄人勒贖等罪聲押四人獲准。

雲林地檢署檢察官施家榮指揮台西分局、雲林刑大掃黑專責隊及台中烏日分局，昨天和今天陸續在不同縣市的汽車旅館等地，拘提台灣籍蔡姓、越南籍阮姓、杜姓、范姓等4人，今天訊後依加重強盜、擄人勒贖等罪嫌疑重大，向雲林地方法院聲押獲准。

主任檢察官朱啟仁說，上月間接獲情資，指最近有越南籍的被害人遭擄人勒贖，檢察官指揮一路追查，發現同為越南籍的阮男子等人，先上網搜尋在台越南人的網購資訊，再佯稱欲向越南籍被害人購買物品，雙方並以相約見面，以現金交易。

雙方約定地點後，阮男再夥同杜、范及蔡等人，在交易時將賣方的越南籍被害人押走後洗劫財物，並要求簽立借據，打電話要求越南籍被害人聯繫越南的家人依指示匯款，取得贖金。

該集團不僅假買賣真擄人，還強迫越南籍的被害人，打電話約出其他越南人，再用同樣手法對新約出的越南人下手洗劫財物、勒索贖金。該集團的越南人以打工名義來台居留，犯案對象也均選擇在台越南籍人為主，初步清查雲林有兩人受害，其他縣市也有受害人，至於勒贖所取的不法利益，多數是越南幣，初算折核台幣約數萬元，目前仍在清查中，也呼籲其他被害人指認。