海基會前董事長焦仁和遇投資詐騙 鼎瑩負責人9人遭訴

鼎瑩創業投資顧問公司負責人高鼎宸向海基會前董事長焦仁和等人誆稱，自己掌控的境外控股公司瑞士「ALL SPARK」股票即將上市，屆時股價將暴漲，最後卻為上市，導致焦仁和等投資人血本無歸。台北地檢署今依違反銀行法等罪，起訴高男及替他招攬投資的股友社老師詹秉閎共9人。

高男原名高建智，2002年他成立「富裕創投基金公司」，請來前監察院長陳履安擔任董事長，後來因未經主管機關許可擅自發行基金，向600多位民眾投資人吸金上億遭檢調偵辦。後來陳履安認罪獲檢方緩起訴2年，高男則潛逃大陸，直到2009年超過通緝時效後才返台。

不料高男返台後，又故技重施成立鼎瑩創投，自2018年2月起對外招攬投資，宣稱瑞士ALL SPARK股票同年11月將在德國法蘭克福上市，未來公司也將持續推動澳洲等海外公司上市業務，之後股價至少暴漲8、9倍。