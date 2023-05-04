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小心！台東第2處空品維護區出爐 未排氣檢驗車輛禁入

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣政府維護台東乾淨空氣品質，在台東大學台東校區與轉運站設置第2處「空氣品維護區」，今年9月1日起，凡未排氣檢驗合格車輛禁入，一旦被取締最高罰6萬元。環保局表示，將採科技車牌辨識系統取締，不需要派人員定點攔查。

環保局空氣噪音防制科長張嘉智說，取締方式透過全天候24小時科技攝影方式，追蹤辨識車牌，進入系統過濾就能查出是否符合年度排氣檢驗，未檢驗合格車輛就逕行開罰取締，依車種處5百元至6萬元不等罰鍰，並可按次處罰。

縣府為維護縣內空氣品質，去年7月在鹿野高台設置首座「空品維護區」後，今年在台東大學台東校區與轉運站設置第2處，並設置科技車牌辨識系統篩選車輛。統計去年縣境內已取締5件違規烏賊車輛，共開罰10萬元。

張嘉智表示，東大台東校區與轉運站空氣品質維護區，管制範圍為轉運站周邊主要道路雙向，博愛路（新生路至鐵花路）、新生路（博愛路至中華路一段）、中華路一段（新生路至中華路一段684號）及鯉魚山東南側及東大台東校區。

環保局表示，除了鹿野高台及台東大學校區與轉運站這2處「空品維護區」，另外知本溫泉區及東海岸區則畫設為「空氣品質淨區」，針對柴油車、機車等進行稽查攔檢。同時在縣境聯外道路也裝設4處車牌辨識系統，篩選車輛，杜絕烏賊車。

台東縣政府維護台東乾淨空氣品質，在台東大學台東校區與轉運站設置第2處「空氣品維護區」，今年9月1日起，凡未排氣檢驗合格車輛禁入，一旦被取締最高罰6萬元。記者尤聰光／攝影
台東縣政府維護台東乾淨空氣品質，在台東大學台東校區與轉運站設置第2處「空氣品維護區」，今年9月1日起，凡未排氣檢驗合格車輛禁入，一旦被取締最高罰6萬元。記者尤聰光／攝影
台東縣政府維護台東乾淨空氣品質，在台東大學台東校區與轉運站設置第2處「空氣品維護區」，今年9月1日起，凡未排氣檢驗合格車輛禁入，一旦被取締最高罰6萬元。記者尤聰光／攝影
台東縣政府維護台東乾淨空氣品質，在台東大學台東校區與轉運站設置第2處「空氣品維護區」，今年9月1日起，凡未排氣檢驗合格車輛禁入，一旦被取締最高罰6萬元。記者尤聰光／攝影

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