人口販運主管機關 立委籲加入教育部

立法院4日審查人口販運防制法修正草案，跨黨派立委與政府官員審查修法方向。（直播截圖）

教育部不用管人口販運？立法院4日審查人口販運防制法修正草案，民進黨立委賴品妤表示，人口販運受害者常是弱勢學生，但草案卻缺乏教育部的職權規定。移民署官員黃齡玉回應說，針對人口販運，相關部會都會訂定對策，但如果每個部會職權都要入法，恐會有繁文縟節的疑慮。

學生在校園抓交替

人口販運防制法修正草案第五條明定「涉及中央各目的事業主管機關職掌者，由中央各目的事業主管機關辦理」，包括法務、衛福、勞動、海岸巡查、大陸事務與外交等主管機關。

賴品妤認為，修法應將「交通部」與「教育部」納入法明定職權範圍，並定期發布《定期發期人口販運政策白皮書》。她解釋說，海外人口販運的受害者多是校園中，經濟、家庭背景相對弱勢的學生，容易因為無法支付贖金，最後只能拉朋友下水，出現「抓交替」的狀況。

13個部會投入

她說，面對學生深受人口販運的威脅，教育部是重要的把關角色，除了建立主動式的校園通報機制，並在校園教育或中輟生就業中加入相關宣導，也是減少人口販運的重要一環。

「飛機是人口販運受害者最後一個逃生的機會，」賴品妤更指出，民航局曾與國際航空業者溝通建立保護指引，如有受害者求助的話，機長有不啟航的權利，所以也希望草案能納入交通相關部會。

移民署移民事務組長黃齡玉回應說，針對人口販運的行政院協調會報中，已經有13個部會成員，並會針對議題邀請其他部會。她指出，如果要在法規中明訂所有部會的權責，恐怕會有法條繁文縟節的狀況，建議部會分工到施行細則再進行明確規範。

成立專責單位有困難

民進黨立委吳玉琴表示，人口販運犯罪分工相當細緻，難以追蹤，呼籲政府能成立專責法院或檢調機構，特別追查人口販運的狀況。法務部主任檢察官朱華君回應說，目前人口販運的案件是婦幼專組的檢察官偵辦，這些檢查官都有接受相關的教育訓練。

朱華君表示，不建議成立專責檢調單位的原因是，地檢署向來鼓勵檢察官偵辦各式案件，累積的經驗也能應用於其他案件上，增加檢察官的偵辦能力。

民事廳法官劉又菁回應，如果要設立人口販運的「專責法庭」，涉及案件的類型、數量與司法資源，所以在現行的司法資源分配上，設置專庭是「相較不可行」的做法。

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