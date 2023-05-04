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警察涉貪收詐團首腦泰達幣價值100萬 法院裁准羈押禁見

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

震驚全台的台版柬埔寨案，檢警溯源破解詐團首腦「藍道」杜承哲手機，追查虛擬貨幣中不法金流，查出警察貪瀆案。杜疑支付泰達幣約１００萬元新台幣，給寧夏派出所長葉育忻，葉今早遭警局記兩大過免職，士林地方法院開庭後，裁定羈押禁見。

士林地院強制處分專庭法官認為，依目前卷證，足認葉涉犯違背職務收受賄賂、行使偽造公文書、公務員洩密國防以外秘密、違反個人資料保護法等罪，嫌疑重大，有串供、滅證之虞，而有羈押原因及必要，裁定予以羈押並禁止接見通信。

詐團首腦「藍道」杜承哲今年4月11日落網。檢警懷疑，從查扣的資料當中發現杜是廚師，餐廳就在派出所對面，疑故意接近警察，想從中得利從事不法，杜落網前4天，涉嫌請託葉查民眾個資，還探問警察偵辦詐欺案件進度，更用泰達幣支付約100萬元新台幣，作為對價。

檢方昨漏夜複訊，除了偽造公文書、公務員洩漏國防以外之秘密，及違反個人資料保護法等罪，還新增涉按法條貪汙治罪條例「違背職務收受賄賂」，向法院聲押禁見獲准。

寧夏派出所長葉育忻昨至檢方複訊，今午法院裁定羈押禁見獲准。圖／本報資料照片
寧夏派出所長葉育忻昨至檢方複訊，今午法院裁定羈押禁見獲准。圖／本報資料照片

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