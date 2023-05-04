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6公司經手22億 五分埔地下匯兌大戶家族7人起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

男子王興言利用自己擔任6家公司的實際負責人，自2019至2021年間，利用疫情期間海內外貨運停滯，違法經營與大陸及韓國間地下匯兌，替貨運業及北市五分埔服飾業者從事地下匯兌，經手金額逾22億元。台北地檢署今依銀行法起訴王男及親友共7人，並建請法院宣告沒收王男等人遭查扣的5373萬餘元不法所得。

檢警調查，王男同時身為大川國際、金鑫國際、豐宏國際、派興航運、派川貿易、鼎璽貿易6家公司實際負責人，6家公司主要都是從事兩岸貿易、貨物運輸業務，而他的兒子、兩位黃姓妻舅和其中一名妻舅的周姓妻子，也分別在上述6家公司擔任登記負責人及公司幹部。

檢警查出，王男等人自2019年1月起，與身分待查的男子「小黎」、「小周」、「小張」等人合作，鎖定貨運業和五分埔服飾業中，與大陸、韓國間需要資金往來的商家，從事台灣與大陸、韓國間地下匯兌業務。檢警獲報前往搜索時，一度在王男涉案人等家中起出近2千萬元現金。

經統計，王男等人3年間經手匯兌金額高達22億853萬餘元，王男等人到案後坦承從事地下匯兌牟利，檢察官因此建請法院沒收其遭查扣的現金加上銀行帳戶存款共5373餘萬元。

男子王興言利用6家公司違法替貨運業及五分埔服飾業者從事地下匯兌遭起訴。游智文／攝影
男子王興言利用6家公司違法替貨運業及五分埔服飾業者從事地下匯兌遭起訴。游智文／攝影

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