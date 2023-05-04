行政院政務顧問鄭宏輝PTT挨罵「賤畜」 告網友求償100萬敗訴理由曝光

行政院政務顧問、新竹市前議員鄭宏輝不滿黃姓網友在PTT留言指他「炒地皮」、「舔共垃圾」、「支那賤畜」等語，提告求償100萬元，台北地方法院認為黃是對可受公評之事發表意見，判鄭宏輝敗訴，黃免賠，可上訴。

鄭宏輝主張，他是有志從政、為民服務的公眾人物，且忠於民進黨關於台灣地位的立場，但黃2021年4月間多次以帳號「skyexers」在PTT看板「HatePolitics」留言，貶損他的人格尊嚴及社會評價，嚴重影響他的名譽。

鄭宏輝指出，黃留言包括「鄭宏輝不只炒地皮還以中國台灣之名在武漢設廠狂舔共呢」、「支那賤畜中國台灣武漢舔共鄭宏輝也想洗白，笑笑就好」、「算了啦，連鄭宏輝那種舔共垃圾都能洗白了，還有啥不能洗的」，提民事訴訟向黃求償100萬元。

黃向法院表示，鄭宏輝1998年3月1日至2018年12月25日連任5屆新竹市議員，是政府重要職務要員，應以民為本，接納社會各種不同的聲音，接受人民監督，對人民的譴責、批評、指教應負有最大的容忍義務，他是針對PTT網友護航鄭宏輝的言論發表意見，評論公共事務，具公益性，應受到憲法言論自由保障。

黃指出，鄭宏輝是媒體專欄作家、媒體常客，有能力可以輕易帶風向，隨意利用媒體抹黑栽贓他人，足以為自己的政策辯護，法律對鄭無特別保護的必要，況且他刑事部分已經法院判決無罪確定，認為鄭的請求無理由。

北院認為，鄭宏輝連任新竹市5屆市議員，是為公眾發聲的民意代表，私領域言行本就是民眾判斷品德、能否誠信處事的參考，應接受社會大眾檢視、監督。

判決指出，新聞報導記載「國民黨轟：蔡英文鄭宏輝才是親中舔共」、「鄭宏輝2012年於新竹成立『全賀生醫公司』，販賣牛樟芝產品，於2013年百分之百持股投資中國『武漢全賀生物科技』，並以「中國台灣」申請商標註冊」等語，加上時任時代力量立委黃國昌、高鈺婷、邱顯智等人開記者會，指控鄭介入農地重劃案，炒地獲利5000萬元，黃因此才發表相關留言。