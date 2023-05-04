快訊

獨／揭曉了！誠品下一家24小時書店將進駐松菸 原因曝光

期刊先刊再審是未來大勢？學界論戰幾乎一面倒指出盲點

爺奶也想談戀愛！英國銀髮族交友軟體的心動人生

校園口角惹禍上身 新北國中生當街被請「克難飯」

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

臉書社團近日流傳一段影片，內容指一名身穿白衣的瘦弱少年在桃園市八德區被一群青少年包圍，然後遭對方一名身穿黑衣的青少年痛毆，即便倒地也不敢還手，還拚命認錯，哭求別再打了；影片在網路引發議論，也引起民代關切，而事件經八德警方調查後，動手的黑衣少年被依傷害、少年事件處理法函送桃園地院少年法庭審理。

網路流傳的影片中，身穿白色T恤的瘦弱少年在八德區興隆街被10多名青少年包圍，而青少年似乎已經講好要對少年動手，有人將他拉到人群中間，也有人持手機錄影並提醒旁人別入鏡「不然會移送法院」，甚至有人閒聊稱「我上個禮拜槍砲沒去開（庭）」。

不久，一名身穿黑衣的青少年發難，從白衣少年身後將人踹倒，接著跨坐在白衣少年身上猛揮10多拳，見對方求饒稱「不要打了」、「對不起」等語，仍不肯罷手，直到旁人伸手將他拉住，停手前還狠踹對方頭部一腳。

圍觀群眾見狀無人關心白衣少年傷勢，還稱「做錯事就要勇敢面對」，甚至說「我做錯事被公司押回去開槍，我都沒講什麼」，自顧自嘻笑怒罵；不少網友嘆說「現在國中生都很兇」，也有人說「教改毀了下一代」。

網路文章雖稱少年是上個月遭痛毆，但據了解，事件是去年11月發生。被打得白衣少年就讀新北某國中，因細故與家住桃園的女同學起口角，被女同學的男朋友約到桃園談判，由於隻身赴會，才會被眾人包圍及痛毆，事發後也沒有報警，直到最近影片流出才曝光。

事發後，白衣少年與女同學始終不肯交代在校發生了什麼事，傷害案件最後也是由家長提告。八德警分局除了依傷害、少年事件處理法將黑衣少年移送少年法庭審理，也通報新北市教育局和當地警方關切了解。

新北某國中少年在校與女同學口角，隻身赴桃園八德談判，結果被請吃克難飯。記者陳俊智／翻攝
新北某國中少年在校與女同學口角，隻身赴桃園八德談判，結果被請吃克難飯。記者陳俊智／翻攝

延伸閱讀

營建署：新北不應以設備更新拖延接管八里汙水廠

八里汙水廠遭營建署反批拖延 侯友宜：經費都有賴中央

周邊四萬人口五間學校 新北議員爭設機捷三重A2a站

一口氣三間！Opel新北、南台中、永康旗艦展示暨服務中心開幕

相關新聞

打詐淪口號！派出所長收賄100萬 幫詐團首腦查個資、洩辦案進度

政府極力打詐，警界竟傳出老鼠屎，震驚全台的台版柬埔寨案，檢警溯源破解詐團首腦「藍道」杜承哲手機，清查金流，發現杜涉結交警察，透過虛擬貨幣，支付價值約100萬元新台幣的泰達幣，給寧夏派出所長葉育忻，請他幫忙查個資、掌握辦案進度。士林地檢署昨認葉育忻犯嫌重大，依貪汙治罪條例「違背職務收受賄賂」等罪嫌，向法院聲押禁見，法院今將開庭。

im.B母公司川晟集團叫員工不要上班 桃市府稽查已人去樓空

不動產借貸媒合平台im.B傳出負責人詐騙25億，昨日傳出母公司川晟集團竟要求員工不要上班，員工詢問是否會給付薪水，公司不...

人夫外遇偷吃小孩同學的媽媽 他簽「愛家協議」而小三賠償金額曝光

一名已婚人夫和小孩同學的母親發生婚外情，不避嫌地趁等孩子放學時熱絡聊天，連其他家長都說「他們兩位感覺有聊不完的話」，戀情...

「銀行界劉德華」狂放妻難忍 高院判他和2情婦共賠130萬

林姓外商銀行副總裁偷腥，許姓妻子用他的電腦上網替小孩買口罩，赫見以女生名字命名的資料夾，其中林姓女分行長拍了40支性愛片...

行政院政務顧問鄭宏輝PTT挨罵「賤畜」 告網友求償100萬敗訴理由曝光

行政院政務顧問、新竹市前議員鄭宏輝不滿黃姓網友在PTT留言指他「炒地皮」、「舔共垃圾」、「支那賤畜」等語，提告求償100...

校園口角惹禍上身 新北國中生當街被請「克難飯」

臉書社團近日流傳一段影片，內容指一名身穿白衣的瘦弱少年在桃園市八德區被一群青少年包圍，然後遭對方一名身穿黑衣的青少年痛毆...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦