校園口角惹禍上身 新北國中生當街被請「克難飯」

臉書社團近日流傳一段影片，內容指一名身穿白衣的瘦弱少年在桃園市八德區被一群青少年包圍，然後遭對方一名身穿黑衣的青少年痛毆，即便倒地也不敢還手，還拚命認錯，哭求別再打了；影片在網路引發議論，也引起民代關切，而事件經八德警方調查後，動手的黑衣少年被依傷害、少年事件處理法函送桃園地院少年法庭審理。

網路流傳的影片中，身穿白色T恤的瘦弱少年在八德區興隆街被10多名青少年包圍，而青少年似乎已經講好要對少年動手，有人將他拉到人群中間，也有人持手機錄影並提醒旁人別入鏡「不然會移送法院」，甚至有人閒聊稱「我上個禮拜槍砲沒去開（庭）」。

不久，一名身穿黑衣的青少年發難，從白衣少年身後將人踹倒，接著跨坐在白衣少年身上猛揮10多拳，見對方求饒稱「不要打了」、「對不起」等語，仍不肯罷手，直到旁人伸手將他拉住，停手前還狠踹對方頭部一腳。

圍觀群眾見狀無人關心白衣少年傷勢，還稱「做錯事就要勇敢面對」，甚至說「我做錯事被公司押回去開槍，我都沒講什麼」，自顧自嘻笑怒罵；不少網友嘆說「現在國中生都很兇」，也有人說「教改毀了下一代」。

網路文章雖稱少年是上個月遭痛毆，但據了解，事件是去年11月發生。被打得白衣少年就讀新北某國中，因細故與家住桃園的女同學起口角，被女同學的男朋友約到桃園談判，由於隻身赴會，才會被眾人包圍及痛毆，事發後也沒有報警，直到最近影片流出才曝光。