前少棒國手刺死女友 「我知道錯了」請求法官從輕量刑

曾打少棒奪威廉波特世界冠軍的台電員工陰經龍，懷疑張姓女友近來提分手是另結新歡，去年3月在嘉義配電中心辦公室，持水果刀狠刺女友胸口5刀後送醫不治，一審被判15年，上訴二審，「我知道錯了」陰說，當時口腔癌化療很痛苦，對方突然提分手才會失去理智，請求法官從輕量刑。

台南高分院合議庭今天上午開庭審理，陰及檢方僅對量刑部分上訴，檢方認判太輕，請求無期徒刑，陰及律師則認判太重。

張女的弟弟擔任母親的告訴代理人，質疑陰本身尚未對母親誠摯道歉，且一審民事判陰與台電連帶賠償310多萬元，陰卻執意上訴。他說，心情不好就可以殺人嗎？那不是天下大亂，不可以依此為借口，他應面對自己刑責，請求法官從重量刑。

檢方指出，據嘉南療養院鑑定報告，陰案發當時並無辨識能力喪失等問題，因感情受挫而痛下殺手，且依家屬指出其和解過程沒有誠意，請求法官從重量刑。

陰說，當時因口腔癌，化療很痛苦，對方提出分手，失去理智，沒有控制好情緒，「我知道錯了」。

律師說，當時陰因被告知口腔癌第4期而有憂鬱病症，心情失落，影響其意識，心理上也受影響，加上女方提分手而情緒崩潰，萌生同歸於盡的念頭。律師表示，陰自知時日可能不多，不希望人生最後階段全部在監獄，希望能有重生的機會。

陰與死者兒子以280萬元和解，但死者母親拒解以調解程序而走司法程序。陰的律師說，陰有意願賠償，惟對方提出1千萬元，而非陰所能負擔；陰一直在看守所，所以沒有當面向死者母親道歉，也怕刺激到老人家。律師認陰非惡性重大及其身體狀況，建請法官從輕量刑。