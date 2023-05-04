聽新聞
test
0:00 / 0:00
前少棒國手刺死女友 「我知道錯了」請求法官從輕量刑
曾打少棒奪威廉波特世界冠軍的台電員工陰經龍，懷疑張姓女友近來提分手是另結新歡，去年3月在嘉義配電中心辦公室，持水果刀狠刺女友胸口5刀後送醫不治，一審被判15年，上訴二審，「我知道錯了」陰說，當時口腔癌化療很痛苦，對方突然提分手才會失去理智，請求法官從輕量刑。
台南高分院合議庭今天上午開庭審理，陰及檢方僅對量刑部分上訴，檢方認判太輕，請求無期徒刑，陰及律師則認判太重。
張女的弟弟擔任母親的告訴代理人，質疑陰本身尚未對母親誠摯道歉，且一審民事判陰與台電連帶賠償310多萬元，陰卻執意上訴。他說，心情不好就可以殺人嗎？那不是天下大亂，不可以依此為借口，他應面對自己刑責，請求法官從重量刑。
檢方指出，據嘉南療養院鑑定報告，陰案發當時並無辨識能力喪失等問題，因感情受挫而痛下殺手，且依家屬指出其和解過程沒有誠意，請求法官從重量刑。
陰說，當時因口腔癌，化療很痛苦，對方提出分手，失去理智，沒有控制好情緒，「我知道錯了」。
律師說，當時陰因被告知口腔癌第4期而有憂鬱病症，心情失落，影響其意識，心理上也受影響，加上女方提分手而情緒崩潰，萌生同歸於盡的念頭。律師表示，陰自知時日可能不多，不希望人生最後階段全部在監獄，希望能有重生的機會。
陰與死者兒子以280萬元和解，但死者母親拒解以調解程序而走司法程序。陰的律師說，陰有意願賠償，惟對方提出1千萬元，而非陰所能負擔；陰一直在看守所，所以沒有當面向死者母親道歉，也怕刺激到老人家。律師認陰非惡性重大及其身體狀況，建請法官從輕量刑。
審判長詢及陰、死者弟弟對一審民事判賠310萬，有無意願和解意願，死者弟弟質疑其誠意，指既已上訴，則交由法院裁判。台南高分院預定本月25日宣判。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言