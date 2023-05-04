鐵板燒廚師懷疑女友和妹夫不倫戀 潑油放火想燒死他全家判9年定讞

擔任鐵板燒廚師的男子黃英哲自稱潘姓女同事是女友，懷疑女友與范姓妹夫有染而心生不滿，凌晨到范的住處大門口潑汽油縱火，再從後門門縫將汽油倒入屋內點火，所幸范和妻子、小孩逃過一劫，最高法院依成年人對少年犯殺人未遂罪判刑9年定讞。

黃和潘女是前同事，而認識潘女的妹妹、妹夫，得知對方育有2名子女，也知悉范的住處；黃懷疑范和自稱是女友的潘女有親密關係，心生不滿，去年2月7日凌晨3時許騎車至加油站買1.85公升汽油裝入寶特瓶，再趁范等人熟睡之際，於范的住處鐵捲門前潑灑汽油，以打火機點火。

黃再從防火巷繞至房屋後門，從門縫往屋內傾倒汽油，再度用打火機點火，犯後丟棄寶特瓶並返回自身住處；范妻睡夢中聞到燒焦味，起床查看發現廚房起火，試圖以廁所蓮蓬頭灑水滅火，同時大聲呼叫，范起床開啟鐵捲門，發現門前也起火，立即拿滅火器撲滅火勢，所幸一家人沒有傷亡。

消防人員事後採集到黃丟棄的寶特瓶，檢出汽油易燃液體，警方調閱監視錄影畫面，確認黃的犯行，持搜索票扣得證物並逮人。黃坦承放火，但否認殺人未遂，供稱他沒有想要殺人，只是要給他們教訓。律師也說，從黃購買、傾倒的汽油量來看，並無殺人犯意，且房屋燒毀面積不大，黃也沒有取走前門滅火器，可見黃沒有殺人意圖。

法院認為黃和范等一家人相識甚久，只因懷疑范和潘女有親密關係，不知妥善處理，就放火欲燒毀范的住宅，且犯後隨即離去返家，造成社會公共危險與范和家人財產上損害，所幸火勢及時被撲滅，否則後果不堪設想。

法院指出，黃缺乏尊重他人生命、身體、財產的觀念，雖然黃的姊夫代替與被害人和解，但范妻在審理時稱案件發生後，心裡覺得很恐懼，消防車經過或聞到汽油味道都會害怕，因為第一時間是她發現失火，小孩講到這件事情也會害怕；范也說，希望判重一點，如果他們家人都死掉怎麼辦。