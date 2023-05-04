快訊

期刊先刊再審是未來大勢？學界論戰幾乎一面倒指出盲點

爺奶也想談戀愛！英國銀髮族交友軟體的心動人生

洋葱變罪人？麥當勞大麥克牛肉多放一味引暴動 網喊：改去漢堡王

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鐵板燒廚師懷疑女友和妹夫不倫戀 潑油放火想燒死他全家判9年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

擔任鐵板燒廚師的男子黃英哲自稱潘姓女同事是女友，懷疑女友與范姓妹夫有染而心生不滿，凌晨到范的住處大門口潑汽油縱火，再從後門門縫將汽油倒入屋內點火，所幸范和妻子、小孩逃過一劫，最高法院依成年人對少年犯殺人未遂罪判刑9年定讞。

黃和潘女是前同事，而認識潘女的妹妹、妹夫，得知對方育有2名子女，也知悉范的住處；黃懷疑范和自稱是女友的潘女有親密關係，心生不滿，去年2月7日凌晨3時許騎車至加油站買1.85公升汽油裝入寶特瓶，再趁范等人熟睡之際，於范的住處鐵捲門前潑灑汽油，以打火機點火。

黃再從防火巷繞至房屋後門，從門縫往屋內傾倒汽油，再度用打火機點火，犯後丟棄寶特瓶並返回自身住處；范妻睡夢中聞到燒焦味，起床查看發現廚房起火，試圖以廁所蓮蓬頭灑水滅火，同時大聲呼叫，范起床開啟鐵捲門，發現門前也起火，立即拿滅火器撲滅火勢，所幸一家人沒有傷亡。

消防人員事後採集到黃丟棄的寶特瓶，檢出汽油易燃液體，警方調閱監視錄影畫面，確認黃的犯行，持搜索票扣得證物並逮人。黃坦承放火，但否認殺人未遂，供稱他沒有想要殺人，只是要給他們教訓。律師也說，從黃購買、傾倒的汽油量來看，並無殺人犯意，且房屋燒毀面積不大，黃也沒有取走前門滅火器，可見黃沒有殺人意圖。

法院認為黃和范等一家人相識甚久，只因懷疑范和潘女有親密關係，不知妥善處理，就放火欲燒毀范的住宅，且犯後隨即離去返家，造成社會公共危險與范和家人財產上損害，所幸火勢及時被撲滅，否則後果不堪設想。

法院指出，黃缺乏尊重他人生命、身體、財產的觀念，雖然黃的姊夫代替與被害人和解，但范妻在審理時稱案件發生後，心裡覺得很恐懼，消防車經過或聞到汽油味道都會害怕，因為第一時間是她發現失火，小孩講到這件事情也會害怕；范也說，希望判重一點，如果他們家人都死掉怎麼辦。

法院認為，黃所為已對范和家人造成嚴重影響，並感到極度不安、惶恐，一、二審依成年人對少年犯殺人未遂罪判刑9年，最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

延伸閱讀

孫安佐情斷4年女友？她發文認「不想在感情裡當媽」　

健身教練勒死女友求減刑 審判長問理由？ 他回「很愛她」

男友撞死人落跑女友出面頂罪 結局兩人都慘了

不滿叨念南投男提3桶汽油燒死母 二審改判10年

相關新聞

打詐淪口號！派出所長收賄100萬 幫詐團首腦查個資、洩辦案進度

政府極力打詐，警界竟傳出老鼠屎，震驚全台的台版柬埔寨案，檢警溯源破解詐團首腦「藍道」杜承哲手機，清查金流，發現杜涉結交警察，透過虛擬貨幣，支付價值約100萬元新台幣的泰達幣，給寧夏派出所長葉育忻，請他幫忙查個資、掌握辦案進度。士林地檢署昨認葉育忻犯嫌重大，依貪汙治罪條例「違背職務收受賄賂」等罪嫌，向法院聲押禁見，法院今將開庭。

im.B母公司川晟集團叫員工不要上班 桃市府稽查已人去樓空

不動產借貸媒合平台im.B傳出負責人詐騙25億，昨日傳出母公司川晟集團竟要求員工不要上班，員工詢問是否會給付薪水，公司不...

人夫外遇偷吃小孩同學的媽媽 他簽「愛家協議」而小三賠償金額曝光

一名已婚人夫和小孩同學的母親發生婚外情，不避嫌地趁等孩子放學時熱絡聊天，連其他家長都說「他們兩位感覺有聊不完的話」，戀情...

「銀行界劉德華」狂放妻難忍 高院判他和2情婦共賠130萬

林姓外商銀行副總裁偷腥，許姓妻子用他的電腦上網替小孩買口罩，赫見以女生名字命名的資料夾，其中林姓女分行長拍了40支性愛片...

行政院政務顧問鄭宏輝PTT挨罵「賤畜」 告網友求償100萬敗訴理由曝光

行政院政務顧問、新竹市前議員鄭宏輝不滿黃姓網友在PTT留言指他「炒地皮」、「舔共垃圾」、「支那賤畜」等語，提告求償100...

校園口角惹禍上身 新北國中生當街被請「克難飯」

臉書社團近日流傳一段影片，內容指一名身穿白衣的瘦弱少年在桃園市八德區被一群青少年包圍，然後遭對方一名身穿黑衣的青少年痛毆...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦