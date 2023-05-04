寧夏所長涉貪瀆洩密 北市警局今予免職、 分局長記過2次

台版柬埔寨案不法金流高達近4億元，台北市寧夏路派出所長葉育忻，涉收受台版柬埔寨詐團首腦杜承哲100萬元，幫忙查個資、辦案進度，更大膽在辦公室製作法院交保書，台北市警察局今早決定，葉育忻記兩大過免職。

士林地檢署檢察官，3日核發指揮書，指揮北市警局政風室及督察室，配合警政署政風室、新北市刑大，持搜索票到寧夏路派出所所長辦公室、住家及車輛搜索。