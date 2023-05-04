寧夏所長涉貪瀆洩密 北市警局今予免職、 分局長記過2次
台版柬埔寨案不法金流高達近4億元，台北市寧夏路派出所長葉育忻，涉收受台版柬埔寨詐團首腦杜承哲100萬元，幫忙查個資、辦案進度，更大膽在辦公室製作法院交保書，台北市警察局今早決定，葉育忻記兩大過免職。
士林地檢署檢察官，3日核發指揮書，指揮北市警局政風室及督察室，配合警政署政風室、新北市刑大，持搜索票到寧夏路派出所所長辦公室、住家及車輛搜索。
警察局指出，葉員與詐欺集團成員接觸交往，涉嫌違背職務收受賄賂、偽造公文書、公務員洩漏國防以外之機密及違反個人資料保護法等罪嫌，情節重大，敗壞官箴，核有公務人員考績法所定一次記二大過情事，警察局將依警察人員人事條例第31條等規定予以免職；另大同分局長記過二次，並從嚴追究其他考核監督不周人員責任。
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