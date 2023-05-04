快訊

國中會考開放陪考掀論戰 專家提陪考7不「表情別緊張」

地球最終命運！科學家首次目擊 垂死恆星「一口吞掉」行星

MLB／大谷翔平5局狂飆13K 「100轟+500K」達陣史上第二人

寧夏所長涉貪瀆洩密 北市警局今予免職、 分局長記過2次

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台版柬埔寨案不法金流高達近4億元，台北市寧夏路派出所長葉育忻，涉收受台版柬埔寨詐團首腦杜承哲100萬元，幫忙查個資、辦案進度，更大膽在辦公室製作法院交保書，台北市警察局今早決定，葉育忻記兩大過免職。

士林地檢署檢察官，3日核發指揮書，指揮北市警局政風室及督察室，配合警政署政風室、新北市刑大，持搜索票到寧夏路派出所所長辦公室、住家及車輛搜索。

警察局指出，葉員與詐欺集團成員接觸交往，涉嫌違背職務收受賄賂、偽造公文書、公務員洩漏國防以外之機密及違反個人資料保護法等罪嫌，情節重大，敗壞官箴，核有公務人員考績法所定一次記二大過情事，警察局將依警察人員人事條例第31條等規定予以免職；另大同分局長記過二次，並從嚴追究其他考核監督不周人員責任。

寧夏派出所長葉育忻涉犯貪汙治罪條例「違背職務收受賄賂」等罪嫌，檢方複訊後向法院聲押禁見。記者蕭雅娟／攝影
寧夏派出所長葉育忻涉犯貪汙治罪條例「違背職務收受賄賂」等罪嫌，檢方複訊後向法院聲押禁見。記者蕭雅娟／攝影

警察 柬埔寨

延伸閱讀

洩密給詐團首腦 派出所長涉貪汙收賄 檢方聲押禁見

北市派出所長涉洩密給「台版柬埔寨」詐團首腦 檢方深夜聲押

破解台版柬埔寨首腦「藍道」手機驚人發現 北市所長超熟卻裝不認識

去年曾爆退費爭議...S2O潑水音樂祭將再辦 北市：申請文件未齊將積極審查

相關新聞

打詐淪口號！派出所長收賄100萬 幫詐團首腦查個資、洩辦案進度

政府極力打詐，警界竟傳出老鼠屎，震驚全台的台版柬埔寨案，檢警溯源破解詐團首腦「藍道」杜承哲手機，清查金流，發現杜涉結交警...

im.B母公司川晟集團叫員工不要上班 桃市府稽查已人去樓空

不動產借貸媒合平台im.B傳出負責人詐騙25億，昨日傳出母公司川晟集團竟要求員工不要上班，員工詢問是否會給付薪水，公司不...

人夫外遇偷吃小孩同學的媽媽 他簽「愛家協議」而小三賠償金額曝光

一名已婚人夫和小孩同學的母親發生婚外情，不避嫌地趁等孩子放學時熱絡聊天，連其他家長都說「他們兩位感覺有聊不完的話」，戀情...

「銀行界劉德華」狂放妻難忍 高院判他和2情婦共賠130萬

林姓外商銀行副總裁偷腥，許姓妻子用他的電腦上網替小孩買口罩，赫見以女生名字命名的資料夾，其中林姓女分行長拍了40支性愛片...

寧夏所長涉貪瀆洩密 北市警局今予免職、 分局長記過2次

台版柬埔寨案不法金流高達近4億元，台北市寧夏路派出所長葉育忻，涉收受台版柬埔寨詐團首腦杜承哲100萬元，幫忙查個資、辦案...

遭120公斤姪子重壓、嬸嬸5度喊救命嘴唇都發黑 60萬和解換減刑

台中陳姓男子重達120公斤，平日和嬸嬸有遺產積怨又不滿她甩水管噴水，氣憤下竟重壓對方在地抵住脖子、肩膀，嬸嬸大喊5次救命...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦