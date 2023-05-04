遭120公斤姪子重壓、嬸嬸5度喊救命嘴唇都發黑 60萬和解換減刑

台中陳姓男子重達120公斤，平日和嬸嬸有遺產積怨又不滿她甩水管噴水，氣憤下竟重壓對方在地抵住脖子、肩膀，嬸嬸大喊5次救命、被壓到嘴唇發黑，陳起初否認一審被依妨害自由罪判8月，陳上訴終坦承，有意願賠償60萬元和解，二審考量其非無悔意，撤銷改判4月，仍可上訴。

檢方起訴指出，陳男和嬸嬸2021年10月11日起口角，嬸嬸拿水管朝陳甩、噴水，陳跑進她車庫將對方壓在地上，一手抵住肩膀、一手抓住手臂還以右腳抵住她臀部，嬸嬸被壓在地上無法動彈至少3分42秒。

台中地院一審時，陳否認犯行，辯稱壓制過程問很多次「如果放開會不會攻擊」，對方回答會他才繼續壓制，且因嬸嬸先噴水，他是正當防衛；嬸嬸指控，當時不斷喊救命，陳衝進來將她拖出去把頭壓在地上，至少被壓了6分鐘。

一審勘驗監視器發現，嬸嬸遭壓不停哀嚎喊救命，整個人被陳壓在地上雙腳掙扎，法院認為，陳男身高170公分、體重120公斤的體型，全身壓在僅160公分高、59公斤的嬸嬸身上，對方兒子制止說「你沒看我媽嘴唇發黑了嗎」，陳仍無動於衷，嚴重剝奪嬸嬸自由。

一審認為，陳男持續壓制3分42秒以上，過程嬸嬸5次喊救命、嘴唇發黑，陳已造成一定危險卻不停止壓制，逾越正當防衛必要性。嬸嬸也說「希望給陳最嚴厲制裁，讓她免於恐懼」，且陳造成她生命威脅，家人都不敢讓她獨自出門。

一審考量，本案源於兩家庭因遺產、相處的積怨，但陳身為姪子，卻以全身120公斤體型重壓嬸嬸，犯後一再否認，毫無道歉或賠償，依剝奪他人行動自由罪判陳8月。

檢方、陳男均上訴，台中高分院二審審酌，陳男於二審期間已坦承犯行，其辯護人也表示，民事庭法官有替雙方安排一次調解機會，陳當面表示願意以60萬元賠償嬸嬸醫藥費、精神損失，陳應已經相當盡力了。