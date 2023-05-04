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婦人被控虐死臥床家暴夫二審逆轉判無罪 認他是吃黑糖糕「噎死」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄79歲何姓老翁15年前中風臥床後，照護重擔落在何妻身上，前年2月春節前，何翁因長時間出血造成休克辭世，檢警查出是何妻動手毆死何翁，依傷害致死將她起訴，一審法官依傷害致死罪輕判3年10月，上訴二審後，法官認為何男是吃黑糖糕「噎死」，死因與何妻無關，何妻僅觸犯傷害罪，因檢方未起訴傷害罪，今判決公訴不受理。可上訴。

前年2月2日下午5時許，家住林園區的何翁被發現失去生命徵象，家屬通報救護人員，經送醫急救後宣告不治，由於何翁生前有吃黑糖糕，急救當時嘴裡還有黑糖糕殘渣，初判應是吞嚥不慎噎死。

但檢警相驗發現老翁身上有大片不明瘀傷，懷疑死因不單純，法醫解剖發現何翁身上的瘀傷，是長期遭人鈍擊所致，造成胸壁組織肌肉和軟組織新舊大量內出血，續發低血溶性休克死亡，死因與黑糖糕無關，懷疑遭親人凌虐致死。

檢方偵辦時，陸續傳喚何翁家人說明，負責照顧何翁起居的妻子（70歲）否認施虐，她辯稱照顧丈夫久了雖然會累，但只會拍嘴、大腿，不會捶打胸口，瘀傷是何翁自己翻下床所致。

但何翁兒子到案後吐露實情，稱她母親每晚餐後都會喝一杯藥酒，酒後都會用拳頭捶打爸爸，「一邊哭還會說著以前的事情，直到我說好了，媽媽才會住手」，應該是母親長期照顧父親的壓力，加上父親以前也會家暴母親，母親才會情緒不穩出手。

何翁的孫子也曾目擊奶奶多次出拳打爺爺，頻率大概2、3天一次，他見出手太重，還曾勸奶奶別再打了，這樣情況已經持續2年多，檢方後來根據解剖報告和證人證詞，認定何翁遭到何妻凌虐，導致他傷重不治，依傷害致死罪將何妻起訴。

高雄地院審理時，法官根據法醫、何翁兒子、孫子證詞及解剖報告，認定何妻長期凌虐何翁致死，但考量何妻過去曾受家暴，何翁臥床10多年仍不離不棄，兒子、孫子也不願追究，依刑法59條酌減其刑，輕判3年10月。

案經上訴高雄高分院，合議庭將何翁解剖報告再送台大醫院鑑定，院方認為，若是異物梗塞，數分鐘内就會造成心肺停止，符合何翁家屬目擊他生前吃黑糖糕嗆食的證詞，也缺乏何翁是胸壁出血而致低血容休克甚至死亡的證據。

另外，何翁氣管分叉處和食道發現有似黑糖糕食物殘留，若施予哈姆立克急救法，則可能與胸部瘀傷及新鮮出血相關，何翁死亡應可判斷為食物嗆咳導致窒息。

合議庭根據台大醫院鑑定及何翁家屬、居家服務員、到場急救救護員證述，及案發時何翁食用黑糖糕嗆到反應、急救狀況等，認定何翁是被黑糖糕「噎死」，與何妻動手傷害無關，因檢方未起訴傷害犯行，撤銷原審判決，今宣判公訴不受理。可上訴。

黑糖糕示意圖。本報資料照片
黑糖糕示意圖。本報資料照片

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