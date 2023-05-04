im.B母公司川晟集團叫員工不要上班 桃市府稽查已人去樓空

不動產借貸媒合平台im.B傳出負責人詐騙25億，昨日傳出母公司川晟集團竟要求員工不要上班，員工詢問是否會給付薪水，公司不敢回應，也有子公司員工遭資遣沒有領到資遣費的情形，集體向民代陳情。桃園市政府勞動局回應，昨日已派員至現場，現場公司大門緊閉，會主動與受害勞工聯繫，爭取權益。

勞動局表示，川晟機構集團員工因公司無預警要求不要上班，為保障川員工權益，避免因公司營運情形造成權益受損，已於昨日下午派員至公司登記地址實地訪查，但現場公司大門緊閉，無人回應。

勞動局指出，也接獲議員陳情集團旗下約10餘名員工遭資遣未給資遣費，已主動與受害勞工聯繫並將提供相關協助措施，爭取其應有權益。川晟集團勞工如有勞動權益受損情形，可申請勞資爭議調解，會協助勞工爭取權益，呼籲事業單位應遵守相關法令規範，以免遭受裁罰。

議員黃瓊慧指出，im.B平台疑似販賣假債權違法吸金，造成數千人受害。平台的台灣金隆公司總經理不知去向，集團子公司員工前天突然收到資遣通知，表示昨天開始不用上班，也無法確定資遣費和薪水公司是否給付。