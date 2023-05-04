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前、後任屏東市代會主席假發票詐領公帑 雙雙被判刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

國民黨籍屏東前市長林恊松及現任市代會主席蕭國亮，被控利用職務機會以假發票浮報或核銷公務費用，林一審被判7年4月，蕭國亮判4年2月，均褫奪公權3年，案經上訴高雄高分院，林從輕改判6年10月，褫奪公權3年，蕭國亮維持原判。可上訴。

今上午宣判時，林恊松親自到庭聆聽判決，刑期減少2個月，他僅簡短說尊重司法，希望法官明察秋毫，還他清白，未多做表示就先離去。

林恊松、蕭國亮為前、後任屏東市代會主席，林被控從2012年起，指示市代會葉姓總務、周姓禮品業者以不實單據核銷主席特別費、茶葉、賀匾、電扇等禮品支出，款項用來支應私聘助理或許姓茶行業者費用。

後來林恊松當選屏東市長後，蕭國亮接任市代會主席，也涉嫌以相同手法詐取公帑，檢調發現，林恊松、葉姓總務、周男等3人，合計以假發票詐得237萬多元；蕭國亮、葉姓總務、周男等人，則詐得57萬多元，當時偵辦時，林、蕭兩人均聲押獲准。

屏東地院一審審理時，認定林恊松、蕭國亮觸犯貪污治罪條例中的利用職務上機會詐取財物等罪，分別處有期徒刑7年4月、4年2月，褫奪公權3年，葉姓總務則判刑7年6月，周姓禮品業者判刑3年，褫奪公權3年。

案經上訴高雄高分院，今除蕭國亮維持原判決外，其餘涉案人均從輕改判，林改判6年10月，葉姓總務改判7年3月，周姓禮品業者判刑2年6月。可上訴。

前屏東市長林恊松（左一）今天出庭聆聽宣判。記者張議晨／攝影
前屏東市長林恊松（左一）今天出庭聆聽宣判。記者張議晨／攝影

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