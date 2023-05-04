難忍慘叫聲...新北移工被檢舉宰殺貓狗吃 動保處開罰房東最高30萬
新北汐止日前有民眾聽聞動物慘叫，從3月開始就陸續發現外籍移工疑似宰殺貓狗食用，民眾受不了在4月初向警察及動保處報案，但警察偕同動保處到現場敲門3位外籍移工聞訊立即翻牆逃走。民眾擔心石沈大海找上議員陳情。動保處對此則說，經現場採集動物毛髮骨頭鑑定為山羌，依違法動保法開罰房東最高30萬元，並積極查緝是否有貓狗被屠宰。
新北市汐止傳出有外籍移工宰殺貓狗食用的消息，新北市議員張錦豪指出，住在汐止的愛狗人士在3月開始就發現隔壁鄰居時常傳來異音甚至貓的慘叫聲，因此展開連日蒐證，驚人的發現三位外籍移工多次宰殺貓犬並且除毛後烹飪食用。由於該陳情民眾自己家裡也養狗，對於動物慘叫聲非常敏感，4月初向警察及動保處報案，3位外籍移工聞訊逃走。
張錦豪指出，陳情人冒著生命危險偷偷錄了5段影片，在證據確鑿狀況下報警，可惜第一時間承租客沒開門讓外籍移工跑了。議員林秉宥指出，近日動保團體發起被稱為「茶茶法案」的動保法修法聯署活動引起很大迴響，希望這次修法能避免虐待動物的悲劇再度發生。
根據影片翻譯，三位外籍移工為越南人，甚至出現「之前外面有兩隻，現在不知道去哪裡」對話，很明顯就是指附近的貓狗。蘇錦雄議員指出原住民都相當注重動保法規定，尤其台灣犬與原住民居住在山區，是陪伴族人打獵、衷心、勇敢的好夥伴。新北境內發生宰殺犬貓的事件，新北市府不重視，難保下一次誰家的狗不會被偷走加菜。經查，近年來新北動保處並沒有相關開罰紀錄，到底是抓不到所以沒開罰？
議員戴瑋姍表示，外籍移工在自身家鄉因習俗食用犬貓無可厚非，但在台灣早已立法規定不得食用貓肉、狗肉，若遭受判刑確認將會移送出境，雇主也會遭到重罰，日前第38屆世界獸醫師大會(WVAC)今年首度在台灣舉辦，新北市長侯友宜28日向國際分享市府與獸醫師們合作照顧毛小孩的經驗，而就在此時，新北境內還有人在宰殺貓狗、烹飪食用，打擊新北市府形象。
新北市動保處對此表示，外籍勞工於租屋處疑似屠宰貓狗案件，動保處派員會同汐止警員前往外籍勞工租屋處查察，現場查獲疑似動物毛髮及骨頭，動保處已將2批毛髮及骨頭送至法務部調查局鑑識科鑑定。依據動保法規定任何人不得有宰殺犬、貓或販賣、購買、食用或持有其屠體，倘經查屬實，將依同法處2年以下有期徒刑或拘役，併科最高200萬罰金。
動保處說，民眾表示在4月8日晚間發現外籍勞工有疑似屠宰貓狗行為，會同汐止分局前往外籍勞工租屋處稽查，租屋處外排水口搜尋時發現疑似動物毛髮，屋內也有疑似動物毛髮及動物骨頭，4月11日承租人至派出所製作談話筆錄，惟承租人表示不認識涉案人員，但於4月20日至派出所自首表示宰殺動物為山羌。
經調查局第一次鑑定報告亦為山羌，該案涉及獵捕一般類野生動物處6萬至30萬元罰鍰，動保處表示，每年動保處都會向外籍人士宣導動物保護法令相關規定，動物保護自治條例也規定雇主應禁止勞工於其提供之場所或宿舍宰殺犬、貓，違反者將可處以雇主最重7萬5千元罰鍰。
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