難忍慘叫聲...新北移工被檢舉宰殺貓狗吃 動保處開罰房東最高30萬

新北汐止日前有民眾聽聞動物慘叫，從3月開始就陸續發現外籍移工疑似宰殺貓狗食用，民眾受不了在4月初向警察及動保處報案，但警察偕同動保處到現場敲門3位外籍移工聞訊立即翻牆逃走。民眾擔心石沈大海找上議員陳情。動保處對此則說，經現場採集動物毛髮骨頭鑑定為山羌，依違法動保法開罰房東最高30萬元，並積極查緝是否有貓狗被屠宰。

新北市汐止傳出有外籍移工宰殺貓狗食用的消息，新北市議員張錦豪指出，住在汐止的愛狗人士在3月開始就發現隔壁鄰居時常傳來異音甚至貓的慘叫聲，因此展開連日蒐證，驚人的發現三位外籍移工多次宰殺貓犬並且除毛後烹飪食用。由於該陳情民眾自己家裡也養狗，對於動物慘叫聲非常敏感，4月初向警察及動保處報案，3位外籍移工聞訊逃走。

張錦豪指出，陳情人冒著生命危險偷偷錄了5段影片，在證據確鑿狀況下報警，可惜第一時間承租客沒開門讓外籍移工跑了。議員林秉宥指出，近日動保團體發起被稱為「茶茶法案」的動保法修法聯署活動引起很大迴響，希望這次修法能避免虐待動物的悲劇再度發生。

根據影片翻譯，三位外籍移工為越南人，甚至出現「之前外面有兩隻，現在不知道去哪裡」對話，很明顯就是指附近的貓狗。蘇錦雄議員指出原住民都相當注重動保法規定，尤其台灣犬與原住民居住在山區，是陪伴族人打獵、衷心、勇敢的好夥伴。新北境內發生宰殺犬貓的事件，新北市府不重視，難保下一次誰家的狗不會被偷走加菜。經查，近年來新北動保處並沒有相關開罰紀錄，到底是抓不到所以沒開罰？

議員戴瑋姍表示，外籍移工在自身家鄉因習俗食用犬貓無可厚非，但在台灣早已立法規定不得食用貓肉、狗肉，若遭受判刑確認將會移送出境，雇主也會遭到重罰，日前第38屆世界獸醫師大會(WVAC)今年首度在台灣舉辦，新北市長侯友宜28日向國際分享市府與獸醫師們合作照顧毛小孩的經驗，而就在此時，新北境內還有人在宰殺貓狗、烹飪食用，打擊新北市府形象。

新北市動保處對此表示，外籍勞工於租屋處疑似屠宰貓狗案件，動保處派員會同汐止警員前往外籍勞工租屋處查察，現場查獲疑似動物毛髮及骨頭，動保處已將2批毛髮及骨頭送至法務部調查局鑑識科鑑定。依據動保法規定任何人不得有宰殺犬、貓或販賣、購買、食用或持有其屠體，倘經查屬實，將依同法處2年以下有期徒刑或拘役，併科最高200萬罰金。

動保處說，民眾表示在4月8日晚間發現外籍勞工有疑似屠宰貓狗行為，會同汐止分局前往外籍勞工租屋處稽查，租屋處外排水口搜尋時發現疑似動物毛髮，屋內也有疑似動物毛髮及動物骨頭，4月11日承租人至派出所製作談話筆錄，惟承租人表示不認識涉案人員，但於4月20日至派出所自首表示宰殺動物為山羌。