im.B平台25億元詐騙 檢警搜索桃園公司逮負責人曾國緯

「不動產借貸媒合平台im.B」日前爆出吸金詐騙，超過數千名民眾投入25億元資金後，發現九成五的債權都是假的，刑事局昨天拘提平台負責人曾國緯（本名曾耀峯）等8人，今依詐欺、銀行法等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

「不動產借貸媒合平台im.B」8年前成立，還找來名人盛竹如代言，平台媒介企業找到借款人，以土地抵押設定後借錢，原始借款人再透過平台販售債權，賣給一般投資人，不過盛竹如日前出面，否認幫平台代言。

im.B以網路行銷方式走紅，並號稱民眾購買債權後，投資報酬率達5到8%，吸引不少民眾投資，但日前曾嫌疑似挪用資金，無法拿出投資利潤時，發行「假標」再籌集民眾拿錢投資，只到日前撐不下去，騙局才被爆出。

今年4月初，im.B先強迫投資人展延拿回本息，隨後表示因本金無法拿回、只能暫時先領息，並透過一手發行「假標」，另一手拉高利息，以東補西來拖延爆發時間。