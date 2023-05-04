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人夫外遇偷吃小孩同學的媽媽 他簽「愛家協議」而小三賠償金額曝光
一名已婚人夫和小孩同學的母親發生婚外情，不避嫌地趁等孩子放學時熱絡聊天，連其他家長都說「他們兩位感覺有聊不完的話」，戀情被發現後，他簽署「愛家協議」答應妻子不會再有任何踰矩情事，妻子也向小三求償165萬元，台北地方法院判小三應賠償10萬元，可上訴。
正宮提告主張，丈夫和小孩同學的媽媽發展不正當男女交往關係，導致丈夫忽反常態，要求分居、離婚，她身心飽受煎熬得接受精神科診治，要求小三賠償165萬元精神慰撫金。
小三反駁，雙方女兒是同班同學，她因為參加學校活動而認識男方，但兩人沒有過從甚密的曖昧關係，更沒有婚外情，認為元配請求賠償毫無理由，盼法官駁回訴訟。
其他家長作證指出，兩人都是同學家長關係，常常看到兩人一起來接小孩，停好車後走到超商聊天，感覺雙方應該是很熟，換成正宮來接小孩，很開心跟小三打招呼，但對方就是點點頭、很勉強的樣子，還自動往後退幾步；另曾經看到小三上了男方的車，她覺得很奇怪，因為小三當天有開車送孩子上學，為了避嫌應該不會做異性友人的車。
法院根據男方簽署的「愛家協議」寫道，不會與小三有任何形式聯絡或接觸，「本人曾經做讓老婆傷心的外遇不當行為」、「自此以後不會與他人單獨相處、牽手、親吻、摟抱、撫摸身體等親密動作、發生性行為，或曖昧言詞、簡訊、電子郵件」，若違反應受處罰，針對每次的個別行為，無條件賠償老婆50萬元。
法院認為根據證人說法、愛家協議內容，認定雙方確實有外遇，但考量男方已經和小三提分手，婚外情關係結束，判小三應賠償正宮10萬元。
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