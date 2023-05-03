洩密給詐團首腦 派出所長涉貪汙收賄 檢方聲押禁見

驚動全台的台版柬埔寨求職詐騙囚虐三死案，首腦「藍道」杜承哲上月落網，檢警從手機查出案外案。大同警分局寧夏路派出所長葉育忻，認識杜承哲，涉嫌替他查個資洩密，今深夜檢察官複訊後，認定葉涉犯貪汙治罪條例「違背職務收受賄賂」等罪嫌，向法院聲押禁見。

據悉，41歲葉育忻，警大69期畢業，3年前調往寧夏派出所擔任所長，認識當時任職廚師的杜承哲，檢警破解手機，驚見杜認識警察，也掌握葉涉嫌替杜查資料，洩密給詐團成員。葉育忻今晚遭移送士林地檢署，從一樓大門口進入偵查大樓，不發一語。