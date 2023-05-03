洩密給詐團首腦 派出所長涉貪汙收賄 檢方聲押禁見
驚動全台的台版柬埔寨求職詐騙囚虐三死案，首腦「藍道」杜承哲上月落網，檢警從手機查出案外案。大同警分局寧夏路派出所長葉育忻，認識杜承哲，涉嫌替他查個資洩密，今深夜檢察官複訊後，認定葉涉犯貪汙治罪條例「違背職務收受賄賂」等罪嫌，向法院聲押禁見。
據悉，41歲葉育忻，警大69期畢業，3年前調往寧夏派出所擔任所長，認識當時任職廚師的杜承哲，檢警破解手機，驚見杜認識警察，也掌握葉涉嫌替杜查資料，洩密給詐團成員。葉育忻今晚遭移送士林地檢署，從一樓大門口進入偵查大樓，不發一語。
士檢今深夜指出，葉姓所長涉洩密案，檢察官漏夜複訊，認葉涉貪汙治罪條例「違背職務收受賄賂」、 偽造公文書、公務員洩漏國防以外之秘密，及違反個人資料保護法等罪， 犯罪嫌疑重大，所犯係重罪，且有逃亡、滅證及勾串之虞，依法向法院聲請羈押禁見。
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