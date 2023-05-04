爭議聲中 全國新任檢察長交接

台北地方檢察署卸任檢察長林邦樑（左）將印信交給新任檢察長鄭銘謙（右），法務部長蔡清祥（中）主持交接。記者曾學仁／攝影 台灣高檢署昨天舉辦全國新派任檢察長、一級幕僚首長及業務相關單位首長交接典禮，台北地檢署前檢察長林邦樑在爭議聲中，調升最高檢主任檢察官，遺缺由鄭銘謙接掌。

法務部長蔡清祥說，他要特別要感謝林邦樑，林過去都是做最辛勞的職位，不論擔任一審及二審的襄閱主任檢察官或法務部檢察司司長，都盡心盡力，在北檢檢察長任內，帶領檢察官辦理許多繁雜、重大案件。

台南地檢署前檢察長葉淑文也未任滿即調派台南高分檢署，雜音亦多，蔡清祥表示，葉淑文在任內全心投入辦案，勇於承擔責任，對於重大治安事件，更率領同仁不眠不休積極查辦，葉縱使遭受外界誤解，還是能挺身而出、有為有守，正是檢察長的典範，所以尊重葉意願，調任她到台南高分檢署當主任檢察官。

對這次人事引發外界質疑，蔡清祥說，這次一、二審檢察長例行職務調整，剛任職滿2年的一審檢察長都是循例優先調整，「無任何其他考量，完全循例辦理」。

蔡清祥表示，檢察長遴選是由檢審會民選委員從報名、推薦名單中票選出2倍的人選後，他再圈選，都是經由程序產生，會派任檢察長者，都經過層層檢驗才獲確定。