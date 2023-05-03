罵「警察考試隨便考都可以過」 婦人侮辱公務員拘役30日

唐姓婦人前年底到台北市警中山分局民權一派出所申請調閱監視器畫面，她想拿手機翻拍，遭王姓警員制止，唐婦竟破口大罵「丟你爸媽的臉」，「（警察考試）隨便考都可以過」，警方依妨害公務罪將她送辦。台北地方法院依侮辱公務員罪處拘役30日；唐婦上訴遭台灣高等法院駁回，但因王選擇原諒，緩刑2年。

唐婦2013年間曾因犯家庭暴力罪，當時也獲緩刑。

2021年12月31日下午，唐婦到民權一派出所申請調閱監視器畫面，因想翻拍而遭王姓警員阻攔、告誡「警局不能拍照」，唐婦回「沒有拍照，錄音就好」，但仍被告知不能錄影、錄音。唐婦接著如連珠炮般大罵「丟你爸媽的臉啦，你這個樣子。」「隨便考都可以過（指從警）啦。」「你們民權一就是教、教、教、教出你這個禍患啦。」

王聽了惱怒，質問「妳講那什麼話嗎？妳說我丟我父母的臉，妳講什麼東西呀？我父母可以這樣給妳侮辱嗎？搞清楚吶，人也是有脾氣喔，我跟妳講。」

唐婦遭台北地檢署起訴後，她不否認說過這些不雅言語，但否認侮辱公務員，辯稱是「一時氣憤」才講出這些話。唐婦說，她的目的不是要侮辱王姓警員，指以前幫她處理的員警「都很快速幫我調閱監視器」，而王沒有快速幫她調閱，才衍生爭端。

高院認為，唐婦說出「（警察考試）隨便考都可以過」、「你們民權一就是教出你這個禍患」、「丟你爸媽的臉」等言詞，明顯是在輕蔑王不具警察執行職務的水準，還形容他是派出所的「禍患」，甚至諷刺王的雙親教養失敗，已經不是客觀批評或是具體指摘公務員執行職務態度的意見表述，侮辱公務員罪犯行明確。