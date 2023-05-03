婦抱現金200萬元衝速食餐廳見假理專 警埋伏當場現形

假冒名人詐騙又一樁，雲林縣一名六旬婦人在網路上看到一則以財經節目主持人「胡睿涵」名義推薦的影片，加入詐騙集團成立的Line群組欲競購股票，竟抱著現金200萬元衝到速食餐廳，要交給車手假冒的理財專員，被事先埋伏的員警當場逮捕。

警方表示，該名婦人看到投資影片後，受詐騙集團引導，加入LINE群組欲低價競購股票，並至臺灣台灣銀行斗六分行欲臨櫃提領200萬元，準備交給詐騙集團佯裝的理財專員。

機警的銀行行員發覺有異，馬上通知駐衛警及斗六分局員警前往了解後，確認是假投資詐騙案件。

警方在取得婦人同意配合下，由其與詐騙集團約定在斗六市某速食餐廳內面交200萬元，並部署警力埋伏在餐廳內等候。

假冒理財專員的收款車手依約定時間到來，進入餐廳與婦人碰面，就在完成面交現金當下，喬裝顧客埋伏在餐廳內用餐的數名員警一擁而上，將該名車手壓制在地，予以逮捕。

該名20歲張姓車手經詢問後移送雲林地方檢察署偵辦，並由檢方聲請羈押獲准；警方將循線向上追捕詐騙主嫌集團。