飼養流浪犬深夜吠叫挨罰2千元 台南女聲明異議遭駁回

陳姓女子在台南北區某倉庫飼養犬隻，今年2月16日凌晨發出吠叫聲，遭民眾檢舉妨害公眾安寧，警方依違反社會秩序維護法處罰鍰2000元，陳女不服聲明異議，台南簡易庭依影音光碟清楚看到犬隻持續吠叫聲，已妨害公眾安寧事實，駁回異議。

陳女指出，多年前在大興街發現流浪犬受傷，路過心生難過，親自救援送醫治療牠，陸續收容6隻當地傷犬，剛好有塊地種了蔬菜花果，白天從她家中載牠們去田園玩耍，也考量晚上滯留過夜會吵到鄰近人家，因此，固定在晚上9點至11點前載送犬隻回家，從沒間斷過。

她表示，因犬隻聽到主人車聲要接牠們回家，本能反應興奮吠了幾聲，約5分鐘至10分鐘，上了車就停止吠聲。她說，不希望因個人對狗吠聲敏感就檢舉，畢竟她是固定時間來接回牠們，也試問對面住家、商家，是否因此會吵到他們，對方都回答說「很乖」。她希望機關單位是否能居中協調、溝通，盡量做到大家和氣，也希望相關單位可到現場了解鄰近住家的反應。