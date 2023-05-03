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飼養流浪犬深夜吠叫挨罰2千元 台南女聲明異議遭駁回

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

陳姓女子在台南北區某倉庫飼養犬隻，今年2月16日凌晨發出吠叫聲，遭民眾檢舉妨害公眾安寧，警方依違反社會秩序維護法處罰鍰2000元，陳女不服聲明異議，台南簡易庭依影音光碟清楚看到犬隻持續吠叫聲，已妨害公眾安寧事實，駁回異議。

陳女指出，多年前在大興街發現流浪犬受傷，路過心生難過，親自救援送醫治療牠，陸續收容6隻當地傷犬，剛好有塊地種了蔬菜花果，白天從她家中載牠們去田園玩耍，也考量晚上滯留過夜會吵到鄰近人家，因此，固定在晚上9點至11點前載送犬隻回家，從沒間斷過。

她表示，因犬隻聽到主人車聲要接牠們回家，本能反應興奮吠了幾聲，約5分鐘至10分鐘，上了車就停止吠聲。她說，不希望因個人對狗吠聲敏感就檢舉，畢竟她是固定時間來接回牠們，也試問對面住家、商家，是否因此會吵到他們，對方都回答說「很乖」。她希望機關單位是否能居中協調、溝通，盡量做到大家和氣，也希望相關單位可到現場了解鄰近住家的反應。

台南簡易庭認為，據檢舉人及其所提影音光碟，可發現今年2月16日0時13分許清楚看到犬隻持續吠叫聲，且陳女也自承接犬隻回家時，犬隻聽到主人車聲到要接牠們回家，本能反應興奮吠5分鐘至10分鐘，證明她所飼養的犬隻於深夜時間持續吠叫，已足以影響他人生活安寧情形。法官認警分局依違反社會秩序維護法第72條第3款規定，處陳女2000元罰鍰，並無不合；陳女聲明異議，應予駁回。

台南簡易庭認為，據檢舉影音光碟，陳女也自承犬隻聽到主人車聲到要接牠們回家，本能反應興奮吠5分鐘至10分鐘，證明犬隻於深夜時間持續吠叫，已影響他人生活安寧。圖／本報資料照
台南簡易庭認為，據檢舉影音光碟，陳女也自承犬隻聽到主人車聲到要接牠們回家，本能反應興奮吠5分鐘至10分鐘，證明犬隻於深夜時間持續吠叫，已影響他人生活安寧。圖／本報資料照

台南 菜花 流浪犬

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