涉賄選判刑 嘉縣溪口鄉代被裁定當選無效

當選嘉義縣溪口鄉民代表何振達，因賄選被嘉義地方法院判刑1年10月，褫奪公權5年，緩刑5年。何振達已自行辭職，但檢方仍對他提起當選無效之訴，嘉義地方法院今裁定當選無效。嘉義縣選委會表示，依法遞補王春森。

嘉義地院表示，何振達為求順利當選嘉義縣溪口鄉鄉民代表，於去年10、11月間，對於有投票權人陳、鄧等人，以每票1千元的對價，交付賄賂，而約其等為投票權一定行使之行為，構成公職人員選舉罷免法第99條的賄選行為，經地院判處有期徒刑1年10月，褫奪公權5年，緩刑5年。

何辯稱其已正式提出辭職，檢方起訴欠缺訴的利益。但地院合議庭認為當選無效和自行辭職在法律上性質不同，當選無效是溯及於當選時，自始、當然的無效，此與當選人自行辭職是向將來發生效力有別；又關於競選費用的補貼，經法院判決當選無效確定者，候選人應繳回已領的補貼金額，但自行辭去職務者，沒有這項義務。

又依選罷法第74條第2項前段規定，鄉民代表當選人若經判決當選無效確定，其缺額由落選人依得票高低順序遞補之，所以訴訟結果將直接影響其餘落選人的權益，客觀的公益形成訴訟，並非沒有訴的利益。