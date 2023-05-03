連千毅恐嚇網友開庭皆未到 雄院拘不到人將「發布通緝」

知名直播主連千毅高調在臉書開直播，但只要網友在臉書貼文、留言讓他形象受影響，就會親自私訊約對方「泡茶」，還指揮小弟要對方收「白包」，檢方認為連涉及多起恐嚇罪，起訴連千毅及陳姓、黃姓、蘇姓小弟。今高雄地院宣判，因連千毅及陳姓小弟審理期間都未到庭，院方多次發出拘票都未拘到人，將對連千毅、陳姓小弟發布通緝。

法界表示，被告開庭會先收到傳票，若收到傳票後未到，沒辦法續行審理程序，法官就會發出拘票，拘提不到人，下一步就會由院方發布通緝，通緝若警察機關逮捕到人，會解送至法院，另訂開庭時間，當然被告也能自行報到。

連千毅2016年在左營區開設「蘭庭精品」，以口頭禪「現主時」、「刷整排愛心」迅速闖出名號，但他吸收公司男員工加入「天道盟太陽會」等犯罪組織，只要他直播過程中有網友留言，影響到連千毅形象，截圖後不僅由他親自私訊逼對方道歉，還會將截圖傳到公司群組，由小弟出馬接力傳訊，要求留言網友刪文或發文道歉。

檢警調查，2019年9月連千毅接受媒體採訪，介紹倉庫坐擁的名車品牌，楊姓網友看到連千毅講錯車輛型號，在新聞粉絲頁留言糾正。

連看到留言後不滿，9月11日親自私訊楊姓網友，逼迫對方將留言刪除「給你三天時間，要不然在找時間約你泡茶」、「我看你行情不錯，都拍好車，我一個人15台車，我跟你認識一下」。

連傳完訊息後，再將楊姓網友的留言截圖傳到公司群組，指揮小弟接力私訊恐嚇「三天內把留言刪除，不然一定請你喝茶，不信試試看」，楊姓網友收到恐嚇訊息後報警。

警方調查後，發現不僅楊姓網友受害，藍姓網友在連千毅直播間競標福箱，卻因買賣糾紛被連的小弟私訊嗆聲「沒屁股還跟人家競標？」「姓名電話地址傳來」、「3100（指白包）要給你」、「最好公開跟任哥（連千毅綽號）道歉，不然馬上找到你」、「我說的是發文公開道歉」；藍姓網友收到恐嚇訊息後，隨即在個人臉書發文致歉。

檢警偵辦時，另外查出連千毅涉及多起恐嚇，根據楊姓、藍姓等受害網友的供述及連千毅小弟與被害網友的對話截圖，認定連千毅涉嫌指揮小弟恐嚇網友，全案偵結，依恐嚇罪將連千毅及3名小弟起訴。