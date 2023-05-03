泰山經營權之爭燒到警察 董事告發刑事局隊長違法搜索

泰山經營權之爭延燒，泰山董事長詹景超、獨董李明輝指控未受邀出席泰山薪酬委員會的董事劉偉龍，涉嫌向刑事警察局謊稱泰山獨董杜英達遭黑道恐嚇，強行將杜帶離會場；泰山董事詹皓鈞今天向台北地檢署告發劉偉龍、刑事局偵查第一大隊林姓隊長2人違法搜索、無故侵入住居罪。

告發指出，泰山企業2023年4月20日召開審計委員會期間，龍邦市場派代表之董事劉偉龍為干擾議事進行，竟偕同刑事警察局隊長林榮政率領大批員警，而林榮政及員警或著便衣或著制服，且不願表明身分，隨劉偉龍衝入本公司會議室違法攝影、搜索泰山企業，並誆稱因現場有人遭恐嚇而前來處理。

當時，出席審計委員會的杜英達、李明輝、陳敏薰及列席之董事長詹景超等人正在開會中，劉偉龍當日下午17時3分率警衝入會議室違法搜索、拍照。

告發狀指稱，陳敏薰其時站起來指著會議主席杜英達高喊「有人威脅他」，杜英達則回稱「我沒有被恐嚇，我是律師，怎麼會被恐嚇」，杜重申「我沒被威脅」、「先讓我把會議主持完」，「我們現在是審計委員會」、「沒相干的人先離開」等，劉偉龍等人雖暫時退出，但約5分鐘後，再次強行回到會議室，搭了杜英達的背，將杜帶離會議室。

詹皓鈞提告認為，劉偉龍為法律系畢業，竟為爭奪公司經營權，阻礙私人公司會議進行，並以誣告他人涉嫌恐嚇強行進入公司會議場所進行違法搜索、攝影，涉誣告、侵入住宅、違法搜索罪。