快訊

震驚！67歲沈文程驚爆「已離婚」單身20年內幕曝光

澎湖孝子遭遊客爆打民怨續燒 縣警局出面回應了

獨／日本草莓屢違規 食藥署：專家決議放寬農藥殘留、最快7月上路

聽新聞
test
0:00 / 0:00

泰山經營權之爭燒到警察 董事告發刑事局隊長違法搜索

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

泰山經營權之爭延燒，泰山董事長詹景超、獨董李明輝指控未受邀出席泰山薪酬委員會的董事劉偉龍，涉嫌向刑事警察局謊稱泰山獨董杜英達遭黑道恐嚇，強行將杜帶離會場；泰山董事詹皓鈞今天向台北地檢署告發劉偉龍、刑事局偵查第一大隊林姓隊長2人違法搜索、無故侵入住居罪。

告發指出，泰山企業2023年4月20日召開審計委員會期間，龍邦市場派代表之董事劉偉龍為干擾議事進行，竟偕同刑事警察局隊長林榮政率領大批員警，而林榮政及員警或著便衣或著制服，且不願表明身分，隨劉偉龍衝入本公司會議室違法攝影、搜索泰山企業，並誆稱因現場有人遭恐嚇而前來處理。

當時，出席審計委員會的杜英達、李明輝、陳敏薰及列席之董事長詹景超等人正在開會中，劉偉龍當日下午17時3分率警衝入會議室違法搜索、拍照。

告發狀指稱，陳敏薰其時站起來指著會議主席杜英達高喊「有人威脅他」，杜英達則回稱「我沒有被恐嚇，我是律師，怎麼會被恐嚇」，杜重申「我沒被威脅」、「先讓我把會議主持完」，「我們現在是審計委員會」、「沒相干的人先離開」等，劉偉龍等人雖暫時退出，但約5分鐘後，再次強行回到會議室，搭了杜英達的背，將杜帶離會議室。

詹皓鈞提告認為，劉偉龍為法律系畢業，竟為爭奪公司經營權，阻礙私人公司會議進行，並以誣告他人涉嫌恐嚇強行進入公司會議場所進行違法搜索、攝影，涉誣告、侵入住宅、違法搜索罪。

告發認為，劉偉龍造成公司當天會議中斷，無法審查股東盈餘分派案、委任經理人員工酬勞發放建議案及相關議案，對公司、股東及員工的權益影響甚鉅，因而提出刑事告訴，不排除再提民事求償訴訟。

泰山董事詹皓鈞。記者王聖藜／攝影
泰山董事詹皓鈞。記者王聖藜／攝影

恐嚇 警察 泰山

延伸閱讀

刑事局逮竹聯幫旭仁會長 移送北檢複訊

質疑龍邦偕警強闖董事會 泰山董座批黑道治國：將對帶隊刑警提告

要買街口支付股權？泰山：龍邦洩密將採法律行動

泰山股東紛爭爆警官闖入帶走獨董？ 刑事局：接獲有黑道滋事

相關新聞

連千毅恐嚇網友開庭皆未到 雄院拘不到人將「發布通緝」

知名直播主連千毅高調在臉書開直播，但只要網友在臉書貼文、留言讓他形象受影響，就會親自私訊約對方「泡茶」，還指揮小弟要對方...

捲入經營權之爭 泰山提告龍邦劉偉龍、刑事局隊長林榮政

泰山指控市場派龍邦董事長劉偉龍在4月20日召開審計委員會期間，以誣告他人犯恐嚇罪為幌，偕同刑事警察局隊長林榮政，率領大批...

泰山經營權之爭燒到警察 董事告發刑事局隊長違法搜索

泰山經營權之爭延燒，泰山董事長詹景超、獨董李明輝指控未受邀出席泰山薪酬委員會的董事劉偉龍，涉嫌向刑事警察局謊稱泰山獨董杜...

欠百萬債務不還 揪眾分持刀棍當街砍債主判6年6月

林姓男子因積欠劉姓被害人107萬元賭債，雙方相約台南仁德十鼓文化村附近談判，林男等6人分持刀棍砍殺劉男及其林姓友人，林姓...

王敏是好媽媽、好妻子！ 宣明智兒子宣昶有離婚 得付她723萬

聯電榮譽副董事長宣明智的長子宣昶有和前妻王敏婚變，2013年訴請離婚，王敏提夫妻剩餘財產分配訴訟，台灣高等法院更一審認為...

台中女騎車停紅燈 電纜從天降砸傷手 向台電求償獲賠74萬

台中市黃姓女子在2019年騎機車行經大里區時停等紅燈，當時台電電纜線疑年久失修，絕緣外層掉落，砸傷黃女曾手術的左手，黃女...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦