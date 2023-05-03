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欠百萬債務不還 揪眾分持刀棍當街砍債主判6年6月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

林姓男子因積欠劉姓被害人107萬元賭債，雙方相約台南仁德十鼓文化村附近談判，林男等6人分持刀棍砍殺劉男及其林姓友人，林姓友人左、右上肢機能嚴重減損重傷，林男等4男到案後否認殺人犯意，其中王男賠償2名被害人共72萬元，獲緩刑機會外，主導林男被判6年6月，

台南地院認林犯傷害致人重傷罪處6年6月；王犯傷害致人重傷罪處2年，緩刑5年，緩刑期間內接受法治教育5場次；蔡共同犯傷害罪處1年6月；李共同犯傷害罪處6月。另通緝中周、劉姓兩男另行審結。

檢警調查，林姓男子因積欠劉姓男子賭債107萬元，劉2021年4月17日，前往林位在高雄市住處討債未果，林經由父親轉告得知此事，心生不滿，林相約在台南仁德十鼓文化村橋附近文華路二段陸橋前談判。

林邀王、蔡、李姓男子，及周、劉姓兩男（均通緝中），分別搭乘3輛轎車，共攜帶3把西瓜刀、2支木棍赴約。當天下午5時33分許，劉騎機車及林姓友人開車抵達現場時，周即持西瓜刀下車，走向劉大喊：「不是要吵架嗎?」，周即持刀砍向劉的頭部，劉遭砍後頭部裂開並淌血，再持刀朝其林姓友人頭部揮砍，再砍其身體。

隨後，林等人一擁而上，分持西瓜刀、木棍共同揮擊劉及其友人，造成劉受有出血性休克併前額骨斷裂、顏面神經斷裂、頭皮撕裂傷20公分、右膝撕裂傷10公分及多條韌帶斷裂，另林姓友人右手掌開放性骨折、四肢多處撕裂傷與肌腱斷裂、左臀部12公分撕裂傷、頭皮11公分撕裂傷等。

所幸，緊急送醫救治後均挽回性命，惟林左上肢因神經及多條肌腱損傷，右上肢多條肌肉及肌損傷機能嚴重減損的重傷害。

林辯稱，案發時，他並未持西瓜刀，僅持折疊刀，且只攻擊劉，他無殺人故意。王辯稱，他有持刀傷人，但無殺人意思，對被害人所受傷害，深感內疚，願與被害人和解，賠償被害人。蔡辯稱，雖有持刀砍傷劉，惟其避開其頭部，僅揮砍手腳，他無殺人故意。李辯稱，雖應邀前往案發地點，見雙方扭打，下車欲拉開雙方，因見有人持刀，即回車上取球棒下車，惟見眾人往後移動，他即折返車上，未參與殺害劉、林行為。

其中，王犯後與林、劉達成和解，賠償2人72萬元，且已給付完畢，2人並願意宥恕王的刑事責任，且同意給予緩刑。

林姓男子因積欠劉姓被害人107萬元賭債，雙方相約台南仁德十鼓文化村附近談判，林男等6人分持刀棍砍殺劉男及其林姓友人重傷。圖／讀者提供
林姓男子因積欠劉姓被害人107萬元賭債，雙方相約台南仁德十鼓文化村附近談判，林男等6人分持刀棍砍殺劉男及其林姓友人重傷。圖／讀者提供

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