王敏是好媽媽、好妻子！ 宣明智兒子宣昶有離婚 得付她723萬
聯電榮譽副董事長宣明智的長子宣昶有和前妻王敏婚變，2013年訴請離婚，王敏提夫妻剩餘財產分配訴訟，台灣高等法院更一審認為王敏對家庭生活付出貢獻，宣昶有才能增加財產，今判宣須給付723萬7224元。
宣明智獨子宣昶有當年迎娶長豐公司董事長王公展女兒王敏時，「王子與公主」婚姻傳為佳話，宣昶有說和王敏從小就認識，交往3、4年後結婚。但8年後婚姻亮起紅燈，王敏還向法院聲請暫時保護令。
王敏因宣昶有離婚事件，當時不服新竹地方法院判決，除提起上訴外，並追加反請求夫妻剩餘財產分配，最高法院就夫妻剩餘財產分配部分發回更審。
王敏主張，雙方已經判准離婚確定，宣昶有2013年11月28日訴請離婚時的婚後剩餘財產為8172萬744元，她則為74萬3744元，差額半數為4048萬8500元，依民法第1030條之1第1項規定，請求宣給付1112萬9765元本息。
高院更一審認定，雙方在2013年11月28日基準日的婚後剩餘財產價值各為74萬3744元、1521萬8192元。
宣昶有結婚後雖由他或母親聘請幫傭來處理家務，不過因夫妻生的兩個小孩都是早產兒，主要由王敏照顧，王敏婚後縱無正式工作，但宣昶有仍稱她「是個盡責任的好媽媽，是個關心我的好太太，會幫我想三餐、起居」，高院更一審認為足見王敏在婚姻期間養育子女、照顧宣的生活有一定的功勞。
更一審認為雙方都是以自己所能提供的方法來貢獻家庭生活，宣昶有財產增加，不能不歸功於王敏協力，參酌雙方所得、財產狀況，及對家庭生活的付出情形，可認雙方對各自婚後財產的累積，互提供協力、貢獻。更一審認為，依雙方財產的差額平均分配，並無不公平，因此准王敏請求宣昶有給付夫妻剩餘財產分配差額半數、723萬7224元。本案得上訴。
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