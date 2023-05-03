快訊

被爆周旋舊愛新歡3女之間 吳志剛：請讓我用自己力量面對

「天下雜誌」道歉也挽不回 黃子佼再發聲：事情可落幕 捐出4年稿費

長程機票竟不含行李！旅遊達人少看一細節 怒控託運費2.5萬不合理

王敏是好媽媽、好妻子！ 宣明智兒子宣昶有離婚 得付她723萬

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

聯電榮譽副董事長宣明智的長子宣昶有和前妻王敏婚變，2013年訴請離婚，王敏提夫妻剩餘財產分配訴訟，台灣高等法院更一審認為王敏對家庭生活付出貢獻，宣昶有才能增加財產，今判宣須給付723萬7224元。

宣明智獨子宣昶有當年迎娶長豐公司董事長王公展女兒王敏時，「王子與公主」婚姻傳為佳話，宣昶有說和王敏從小就認識，交往3、4年後結婚。但8年後婚姻亮起紅燈，王敏還向法院聲請暫時保護令。

王敏因宣昶有離婚事件，當時不服新竹地方法院判決，除提起上訴外，並追加反請求夫妻剩餘財產分配，最高法院就夫妻剩餘財產分配部分發回更審。

王敏主張，雙方已經判准離婚確定，宣昶有2013年11月28日訴請離婚時的婚後剩餘財產為8172萬744元，她則為74萬3744元，差額半數為4048萬8500元，依民法第1030條之1第1項規定，請求宣給付1112萬9765元本息。

高院更一審認定，雙方在2013年11月28日基準日的婚後剩餘財產價值各為74萬3744元、1521萬8192元。

宣昶有結婚後雖由他或母親聘請幫傭來處理家務，不過因夫妻生的兩個小孩都是早產兒，主要由王敏照顧，王敏婚後縱無正式工作，但宣昶有仍稱她「是個盡責任的好媽媽，是個關心我的好太太，會幫我想三餐、起居」，高院更一審認為足見王敏在婚姻期間養育子女、照顧宣的生活有一定的功勞。

更一審認為雙方都是以自己所能提供的方法來貢獻家庭生活，宣昶有財產增加，不能不歸功於王敏協力，參酌雙方所得、財產狀況，及對家庭生活的付出情形，可認雙方對各自婚後財產的累積，互提供協力、貢獻。更一審認為，依雙方財產的差額平均分配，並無不公平，因此准王敏請求宣昶有給付夫妻剩餘財產分配差額半數、723萬7224元。本案得上訴。

聯電榮譽副董事長宣明智與兒子宣昶有（右）。圖／聯合報系資料照片。
聯電榮譽副董事長宣明智與兒子宣昶有（右）。圖／聯合報系資料照片。

財產 離婚

延伸閱讀

港劇女神剛宣布離婚　她出面爆料：只是吵架而已

凱文科斯納驚傳18年婚姻破裂 妻子提離婚不要贍養費

手頭緊到像3秒膠 Energy阿弟和老婆為錢吵著要離婚

劉雨柔離婚半年有新歡　熱戀「T1球員」球場追愛

相關新聞

王敏是好媽媽、好妻子！ 宣明智兒子宣昶有離婚 得付她723萬

聯電榮譽副董事長宣明智的長子宣昶有和前妻王敏婚變，2013年訴請離婚，王敏提夫妻剩餘財產分配訴訟，台灣高等法院更一審認為...

老師要學生看波特王撩妹金句 舉例「大牛比較懶」挨記過官司結果逆轉

基隆某高中林姓國文老師被控在國中部教課時，要求學生看網紅「波特王」的撩妹金句，並拿「大牛比較懶」作為回文修辭法的例句，校...

「天下第一檢」檢察長換人 蔡清祥：我要特別感謝林邦樑

台灣高檢署今天舉辦法務部全國新派任檢察長、一級幕僚首長及業務相關單位首長交接典禮，台北地檢署前檢察長林邦樑在爭議聲中，調...

已婚婦私會情郎搞車震 大膽提議兒丟前座自己玩

桃園一名田姓女子與王姓男子結婚5年並育有1子，前年卻與周姓男子傳婚外情，不但開車帶幼子會情郎，還提議讓幼子坐在前座自己玩...

違停被開單還被狂拍 大叔譙女Ｘ挨告 檢因這理由不起訴

54歲黃姓男子違規停車被警察取締，張姓女住戶在屋裡對著黃男狂拍，惹得黃男不爽飆罵「幹」，被張女提告公然侮辱，檢方調查後，...

爺爺手伸進來一直搓...國中少女躲避祖父狼爪 隔天跟老師哭訴

南投縣一名少女與祖父、堂妹等人同住，3年前少女祖父趁與少女同床的機會，將手伸進少女上衣內，搓揉胸部，少女發現後，假意上廁...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦