台中女騎車停紅燈 電纜從天降砸傷手 向台電求償獲賠74萬

台中市黃姓女子在2019年騎機車行經大里區時停等紅燈，當時台電電纜線疑年久失修，絕緣外層掉落，砸傷黃女曾手術的左手，黃女因疼痛難耐，就醫治療，發現除手部骨折外，左膝人工關節也脫落，多月無法工作。黃女向台電求償317萬元，二審認定台電有責，判賠74萬元。

判決指出，黃姓女子經營滷味攤，2019年9月24日下午，黃女騎機車行經大里區永隆一街停等紅燈，遭從天而降的台電電纜線絕緣外層砸傷，當時警員行經該處，協助攙扶後通知救護車送醫，事隔4天後，黃女因疼痛難耐，前往中山附醫檢查，發現左手手肘有閉鎖性骨折、左膝人工關節鬆脫等傷勢。

黃女事後有多月無法工作，除收入無著落之外，生活也無法自理，需要聘請看護，黃女認為台電有責，因此向台電請求醫藥費、看護費、精神慰撫金、工作損失等賠償，求償317萬元。

台電則辯稱，此案是由警員通報台電後到場清理掉落的防護管線，但當時警員證稱，看到時防護管線已掉落在地面，沒有目擊案發經過，而黃女是事隔多日後才到醫院急診治療，而根據醫院診斷書，黃女傷勢與電線掉落事故無關，若真遭電線砸傷，也應止於手部，不可能連左腳、左膝都受傷。

全案不論是一審或二審，都認定根據黃女與警員，以及台中市1999話務系統的派工單等紀錄，都可證明，當天黃女的確是遭台電掉落的電纜線外層防護管線砸傷，不過黃女請求的費用部分金額不合理，一審僅判賠28萬餘元。