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違停被開單還被狂拍 大叔譙女Ｘ挨告 檢因這理由不起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

54歲黃姓男子違規停車被警察取締，張姓女住戶在屋裡對著黃男狂拍，惹得黃男不爽飆罵「幹」，被張女提告公然侮辱，檢方調查後，認為整起事件是張女挑起事端，黃男是在宣洩心中不滿，偵結處分不起訴。

去年6月24日晚間7點多，黃男將汽車違停在六合路上，員警獲報後到場，黃男現身準備移車，因違規事實明確，員警仍依規定完成告發。

當時張女在旁邊住宅的2樓由上往下拍攝警方取締畫面，黃男不滿，質疑他會被警方取締是張女檢舉，抬頭對著張女怒駡「幹」、「你再拍啊、你再拍」、「還不滾進去」、「幹啊林北細啊（台語）」。

張女認為張男出言恐嚇並辱罵她，報警提告恐嚇及公然侮辱罪；雄檢偵查時，黃男坦承有說過這些話，但辯稱張女開著閃光燈在那邊照，讓他很不舒服，他是怕2樓的張女聽不到，才會講話比較大聲。

檢方傳喚當時處理的員警出庭，員警指，被開單一定心情不好，又看到張女拿著手機在拍攝，很容易讓人聯想檢舉人就是張女；他印象中，黃男只有對著張女叫囂，並沒有做出攻擊動作或威脅性的言語。

檢方根據相關事證，認為張女拍攝員警取締違規畫面時，造成黃男情緒失控口出惡言，整起事件的爭端應是張女所引起，加上「幹」字不算極其粗鄙低俗到不可容忍的詞語，黃男應是為宣洩心中不滿才脫口而出， 認定罪證不足，處分黃男不起訴。

高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影
高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影

提告 公然侮辱 恐嚇

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