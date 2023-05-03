新任檢察長上任 蔡清祥期勉貫徹6大政策

法務部今天舉行新任檢察長、高階主管聯合交接典禮，部長蔡清祥致詞時，期許新任檢察長實踐檢察新文化，貫徹嚴懲詐團、加強民眾識詐及部署明年總統選舉查察等6大政策。

法務部上午於司法官學院大禮堂舉行「法務部卸、新任高階主管暨所屬檢察、行政執行機關首長聯合交接及宣誓典禮」，蔡清祥親自主持，司法院副秘書長黃麟倫、最高檢察署檢察總長邢泰釗、全國律師聯合會副理事長盧世欽等人到場觀禮。

因私人因素影響，新任苗栗地檢署檢察長蔡宗熙未到場，由代理人出席交接儀式。

蔡清祥致詞時表示，對於新派任的檢察長林錦村、顏迺偉、柯宜汾、陳佳秀、周士榆、謝謂誠以及調整職務後接任新職的常務次長黃謀信、主任秘書繆卓然、檢察司長郭永發、法制司長洪家原、國兩司長孟玉梅、行政執行署署長黃玉垣及調任新職的檢察長，均致上恭賀之意。

蔡清祥致詞時指出，在前年及去年首長交接典禮時，曾提出開創檢察新文化的理念，也就是「專業導向」

「品德第一」「用心領導」「創新思維」；今年一樣期許各位檢察長，不論新任或原任，不論哪一審級，應秉持檢察新文化貫徹執行。

第一，身為檢察長，一定要能以身作則，專注於檢察業務，更要真心關懷所屬人員，請各位檢察長務求不鄉愿；第二，最脆弱的業務就要做最好的防護，應主動盤點業務中最容易產生風險的環節，提前做最好防護，建立預警機制，落實控管運作。

第三，蔡清祥指出，對所屬檢察官所承辦較為矚目或敏感的案件，於偵查中及結案時也要善盡督導之責，外界或媒體關注案件，嚴守偵查不公開原則，但在符合相關規定前提下，適時對外說明，釐清民眾疑慮，減少外界無謂揣測。

第四，蔡清祥提到，全力緝毒、掃黑、打詐，日前發生重大槍擊案、黑道幫派及不法分子涉入離岸風電、太陽能等綠能產業案，已造成民心浮動、人心惶惶，也影響政府綠能政策推動，警政署已成立專案小組，全力支持警方掃蕩查緝黑道幫派犯罪。

打詐部分，朝「檢肅暴力幫派、截斷不法金流、嚴懲詐欺集團」三大重點方向貫徹執行；隨時就後端「懲詐」過程提出具體建議，透過各種管道加強民眾「識詐」觀念，進而達到「阻詐」「堵詐」目的。積極查扣犯罪所得，落實罪贓返還，填補被害人損害。

第五，蔡清祥表示，為維護國家安全與經濟發展命脈，各檢察機關應發揮保護國家核心利益的功能，檢察官要體認國安案件的重要性，全力偵辦妨害國家安全及影響國家重要產業發展競爭力案件，讓經濟發展命脈得以永續，並確保國家安全。

第六，蔡清祥指出，面對明年總統、副總統大選及立委選舉，請提早做好準備，依照部頒各項期程及規範，在最高檢察署督導下，提早完成選舉查察規劃及人員部署，嚴守行政中立，公正執法，全力以赴。