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爺爺手伸進來一直搓...國中少女躲避祖父狼爪 隔天跟老師哭訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣一名少女與祖父、堂妹等人同住，3年前少女祖父趁與少女同床的機會，將手伸進少女上衣內，搓揉胸部，少女發現後，假意上廁所，躲過祖父狼爪，隔天再向學校教師哭訴「爺爺手伸進來一直摸」。一審依乘機猥褻罪，判他1年刑，上訴二審後，少女祖父與少女以8萬元和解，獲得緩刑。

判決指出，南投縣一名少女（案發時13歲）在2020年間，與祖父同住在一間民宅2樓，同年9月16日晚間，少女與祖父同床共眠時，少女祖父認為少女已熟睡，先用手摟住少女的腰，約10多分鐘，少女當時有意識到，但認為祖父只是想抱著她睡覺，未做他想。

未料少女祖父認為少女已經熟睡，因此將手伸進少女內衣後，用手搓揉少女胸部，少女發現後，趕緊轉身仰躺，接著假意上廁所，離開房間後，跑到另間房間將房門上鎖，少女祖父前往敲門關心後離開。

少女隔天向學校的輔導老師哭訴「爺爺的手伸進來一直摸」，校方協助報警後，警方依妨害性自主罪將少女祖父送辦。

南投地院審理時，少女祖父否認涉案，辯稱晚上翻身有沒有摸到孫女不知道，「可能睡著時手碰到」，不過辯詞不被法官採信，依對成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，判刑一年。

全案上訴台中高分院後，少女祖父認罪，並與孫女與女兒達成和解，願意賠償孫女8萬元，因此宣告緩刑3年，緩刑期間付保護管束，接受3場法治教育，仍可上訴。

南投縣一名男子涉嫌對孫女襲胸，台中高分院判他緩刑。示意圖／ingimage
南投縣一名男子涉嫌對孫女襲胸，台中高分院判他緩刑。示意圖／ingimage

南投 房間

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