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老師要學生看波特王撩妹金句 舉例「大牛比較懶」挨記過官司結果逆轉
基隆某高中林姓國文老師被控在國中部教課時，要求學生看網紅「波特王」的撩妹金句，並拿「大牛比較懶」作為回文修辭法的例句，校方性別平等教育委員會調查認定構成性騷擾，學校記過一次處分。林不服提行政訴訟，台北高等行政法院判林勝訴，撤銷處分，可上訴。
校方2020年9月接獲反映，林在課堂上撩妹，「你屬什麼，你屬於我」、「我除了你還是你」，要求學生學習波特王的撩妹金句，並舉例「大牛比較懶」作為回文例句，經性平會調查認定林的言行具有調情含意、性意味，構成性騷擾，建議林應自費接受心理諮商輔導及性平課程、項班級口頭或書面道歉、移送教師成績考核委員會記過一次。
學校考核會決議核予記過一次處分，林不服循管道救濟皆被駁回，提行政訴訟；林指出，任何人皆可以透過手機、電腦得知波特王網頁資訊，他以此在課堂上舉例並無不妥，且蔡英文總統曾訪問波特王公司，當時波特王也有表現「撩妹金句」，言論僅顯示出趣味、些許挖苦之意，與性或調情無關。
林認為，他以「大牛比較懶」作為回文修辭例句，客觀上雖涉及性器官，但諧音流傳數十載，甚至有餐飲店家以此為名，也不見機關否准成立或被裁罰，認為不構成性騷擾。
北高行指出，根據班級學生不具名的問卷，部分學生表達林未要求學生看波特王，也沒有要求學生示範撩妹金句，且問卷題目設計只有「有」、「無」2種選項，也沒有讓受訪者說明前因後果、行為情境，頂多能證明林曾以「大牛比較懶」例句說明回文修辭法。
另有學生表示，老師有告訴他們不要對女生說，也有強調是例句，「沒什麼了不起，我覺得沒什麼」，認為從學生問卷難以勾稽出完整事實，無法認定林構成性騷擾，校方欠缺完整調查即處分有所違誤，判決林勝訴，撤銷記過處分。
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