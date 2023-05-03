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台中超商店員狂下單137萬金飾 送抵門市沒付錢全侵吞

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中許姓男子擔任全家超商店員上網狂買137萬元金飾，寄送至門市利用店員身分取貨沒付款而侵占，刑事被判3年2月，金飾范姓業者再提民事對許、全家求償；法院審酌，全家雖應付連帶賠償之責，但范女違規寄貴金屬要付一半責任，且起訴罹於時效，僅判許應給付范137萬元，可上訴。

檢警調查，許男2019年、2020年擔任全家店員期間分別上網下單買了23個金飾、1支iPhone，並均填寫送到他上班的門市，利用自己擔任店員身分沒有付錢就拿走貨品，並打算轉賣掉後再補付取貨費，後因網路賣家遲未收到貨款報警才曝光。

刑事部分審理時，許均坦承不諱，並有網購下單紀錄、許男在職證明等可佐，法院以他正值青年卻不思正當管道獲取財物，利用擔任超商店員期間侵占金飾，犯後也未和解賠償，依24個業務侵占罪、1個竊盜罪及1個偽造文書罪，共判他3年2月徒刑。

另經營金飾的范姓業者再提刑事附帶民事訴訟，主張許男向她網路商店訂購73件金飾，價值137萬100元，卻利用店員職務之便未付款就取走，對他全額求償。

范女也認為，她在拍賣平台已標示商品為金飾，全家超商的店到店系統仍使買家可利用此服務購買禁運商品，且存放客戶包裹櫃子沒監視器、未使員工盤點，導致賣家包裹無足夠保護，服務不符專業可合理期待安全性，也對全家提連帶賠償。

民事部分審理時，許男未到庭也沒提書狀聲明陳述；全家公司抗辯稱，許男訂購金飾想轉賣是他個人行為，非執行全家職務，且范女運送貨物是金飾，也違反「YAHOO奇摩輕鬆付全家取貨付款使用規範」規定。

法院認為，許男訂購金飾後，利用店員身分未付款就取走並侵占，是故意侵害賣家財產權，應負損害賠償之責。

法院認定，許男若非全家店員，就沒機會作案，其確實因職務才能侵占，全家應負連帶賠償之責，另依據「Yahoo奇摩輕鬆付全家取貨付款使用規範」中，有明定「貴金屬」不得使用全家貨到付款運送，范女違反規定寄出本身要付一半責任，全家僅需負擔其68萬5050元損失。

但法院指出，最後一批金飾2020年3月18日送至超商，范女直至2021年9月3日才提訴訟，其請求權已罹於時效，全家拒絕賠償有理由，僅判許男應給付范137萬100元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

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