擺脫行人地獄惡名 張善政：1至4月開罰數2900件已超越去年
外媒曾稱我國為行人地獄，為擺脫惡名，內政部警政署於5月1日開始實施「路口不停讓行人大執法」，桃園市長張善政今主持市政會議時指出，桃園已在1月開始加強取締，截自4月已開罰2900件，比去年整年的取締件數還高。
張善政表示，5月1日警政署通令實施的「路口不停讓行人大執法」，只要車輛行經或轉彎遇到行人穿越道時，違規不停讓行人，就會開罰。原本小型車的裁罰金額為2000元、大型車裁罰金額為2800元，5月起全面提升為3600元，駕駛人要特別注意。
張善政說，從1月至4月取締件數2900件，比去年整年取締的數量還高，可能會被外界誤會是故意取締，但取締只是一手段，真正目的是要提醒駕駛人，記得在路口禮讓行人，保障行人安全。
張善政說，除了警察局會加強執法取締外，交通局也會針對設計不良的路口改善，而未來道路設計的時候，也要吸取過去的經驗，避免設計出不良的路型，改善行人地獄，每一個局處應該要發揮創意。
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