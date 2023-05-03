擺脫行人地獄惡名 張善政：1至4月開罰數2900件已超越去年

外媒曾稱我國為行人地獄，為擺脫惡名，內政部警政署於5月1日開始實施「路口不停讓行人大執法」，桃園市長張善政今主持市政會議時指出，桃園已在1月開始加強取締，截自4月已開罰2900件，比去年整年的取締件數還高。

張善政表示，5月1日警政署通令實施的「路口不停讓行人大執法」，只要車輛行經或轉彎遇到行人穿越道時，違規不停讓行人，就會開罰。原本小型車的裁罰金額為2000元、大型車裁罰金額為2800元，5月起全面提升為3600元，駕駛人要特別注意。

張善政說，從1月至4月取締件數2900件，比去年整年取締的數量還高，可能會被外界誤會是故意取締，但取締只是一手段，真正目的是要提醒駕駛人，記得在路口禮讓行人，保障行人安全。