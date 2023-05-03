法務部卸、新任高階主管暨所屬檢察、行政執行機關首長聯合交接及宣誓

法務部卸、新任高階主管暨所屬檢察、行政執行機關首長聯合交接及宣誓典禮，上午在台北司法官學院舉行，法務部長蔡清祥親自主持。

新上任首長、檢察長包括法務部常務次長黃謀信、法務部法制司司長洪家原、法務部法律事務司司長劉英秀、法務部檢察司司長郭永發、法務部國際及兩岸法律司司長孟玉梅、法務部行政執行署署長黃玉垣、臺灣高等檢察署臺中檢察分署檢察長林錦村、福建高等檢察署金門檢察分署檢察長毛有增、臺灣臺北地方檢察署檢察長鄭銘謙、臺灣士林地方檢察署檢察長顏迺偉、臺灣新北地方檢察署檢察長余麗貞、 臺灣新竹地方檢察署檢察長張云綺、臺灣臺中地方檢察署檢察長張介欽、 臺灣彰化地方檢察署檢察長張曉雯、臺灣南投地方檢察署檢察長黃元冠、臺灣雲林地方檢察署檢察長戴文亮、臺灣嘉義地方檢察署檢察長陳松吉、臺灣臺南地方檢察署檢察長鍾和憲、臺灣橋頭地方檢察署檢察長張春暉、臺灣臺東地方檢察署檢察長柯宜汾、臺灣花蓮地方檢察署檢察長郭景東、臺灣宜蘭地方檢察署檢察長黃智勇、臺灣基隆地方檢察署檢察長李嘉明、臺灣澎湖地方檢察署檢察長陳佳秀、福建金門地方檢察署檢察長周士榆、福建連江地方檢察署檢察長謝謂誠。 法務部卸、新任高階主管暨所屬檢察、行政執行機關首長聯合交接及宣誓典禮，上午在台北司法官學院舉行，法務部長蔡清祥（左二）親自主持。記者曾學仁／攝影 法務部卸、新任高階主管暨所屬檢察、行政執行機關首長聯合交接及宣誓典禮上午舉行，法務部長蔡清祥（前排左六）親自主持，新上任首長、檢察長包括法務部常務次長黃謀信、法務部法制司司長洪家原、法務部法律事務司司長劉英秀、法務部檢察司司長郭永發、法務部國際及兩岸法律司司長孟玉梅、法務部行政執行署署長黃玉垣、臺灣高等檢察署臺中檢察分署檢察長林錦村等。記者曾學仁／攝影 法務部卸、新任高階主管暨所屬檢察、行政執行機關首長聯合交接及宣誓典禮上午舉行，法務部長蔡清祥（右）親自主持，鄭銘謙（左）新任臺灣臺北地方檢察署檢察長。記者曾學仁／攝影 法務部卸、新任高階主管暨所屬檢察、行政執行機關首長聯合交接及宣誓典禮，上午在台北司法官學院舉行，法務部長蔡清祥（圖）親自主持。記者曾學仁／攝影 法務部卸、新任高階主管暨所屬檢察、行政執行機關首長聯合交接及宣誓典禮上午舉行，新上任首長、檢察長包括法務部常務次長黃謀信（前排右起）、法務部法制司司長洪家原、法務部法律事務司司長劉英秀、法務部檢察司司長郭永發、法務部國際及兩岸法律司司長孟玉梅、法務部行政執行署署長黃玉垣、臺灣高等檢察署臺中檢察分署檢察長林錦村、福建高等檢察署金門檢察分署檢察長毛有增。記者曾學仁／攝影 法務部卸、新任高階主管暨所屬檢察、行政執行機關首長聯合交接及宣誓典禮上午舉行，法務部長蔡清祥（中）親自主持，臺灣臺北地方檢察署卸任檢察長林邦樑（左）將印信交給新任臺灣臺北地方檢察署檢察長鄭銘謙（右）。記者曾學仁／攝影 法務部卸、新任高階主管暨所屬檢察、行政執行機關首長聯合交接及宣誓典禮上午舉行，法務部長蔡清祥（中）親自主持，臺灣高等檢察署臺中檢察分署卸任檢察長張清雲（左）將印信交給新任臺灣高等檢察署臺中檢察分署卸任檢察長林錦村（右）。記者曾學仁／攝影