「天下第一檢」檢察長換人 蔡清祥：我要特別感謝林邦樑
台灣高檢署今天舉辦法務部全國新派任檢察長、一級幕僚首長及業務相關單位首長交接典禮，台北地檢署前檢察長林邦樑在爭議聲中，調升最高檢主任檢察官，由鄭銘謙接掌大位，法務部長蔡清祥致詞時，特別對林邦樑表達感謝。
蔡清祥說，他要特別要感林邦樑，林過去都是做最辛勞的職位，不論擔任一審及二審的襄閱主任檢察官或是法務部檢察司司長，林都盡心盡力。
蔡清祥說，林邦樑在北檢檢察長任內，帶領檢察官辦理許多繁雜、重大的案件，這次他尊重林的意願調任最高檢察署，相信林可以協助檢察總長對正積極推動的各項重要業務助一臂之力。
此外，台南地檢署前檢察長葉淑文也未任滿即調派台南高分檢署，雜音亦多，蔡清祥則表示，葉淑文在任內全心投入辦案，勇於承擔責任，對於重大治安事件，更率領同仁不眠不休積極查辦。
蔡清祥說，葉淑文縱使遭受外界的誤解，還是能挺身而出，捍衛檢察官獨立性及依法辦案的純淨空間，有為有守，正是檢察長的典範，所以尊重葉的意願調任她到台南高分檢署當主任檢察官。
蔡清祥說，這次進行的一、二審檢察長例行職務調整，剛任職滿2年的一審檢察長都是循例優先調整，「無任何其他考量，完全循例辦理」。
蔡清祥表示，檢察長的遴選是由檢審會民選委員從報名、推薦的名單中票選出2倍的人選後他再圈選，都是經由程序而產生，會派任檢察長者，他們都經過層層檢驗才獲確定。
蔡清祥並期許全國檢察長均應以專心、專注、專責的態度，落實核心觀念，親自帶領同仁具體實踐檢察新文化，更期許檢察長能以身作則，做好檢察業務的風險管理，更要落實檢察一體原則，善盡督導責任，將工作重點放在緝毒、掃黑、打詐以及精進國安案件的偵查上。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言