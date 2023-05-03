「天下第一檢」檢察長換人 蔡清祥：我要特別感謝林邦樑

台灣高檢署今天舉辦法務部全國新派任檢察長、一級幕僚首長及業務相關單位首長交接典禮，台北地檢署前檢察長林邦樑在爭議聲中，調升最高檢主任檢察官，由鄭銘謙接掌大位，法務部長蔡清祥致詞時，特別對林邦樑表達感謝。

蔡清祥說，他要特別要感林邦樑，林過去都是做最辛勞的職位，不論擔任一審及二審的襄閱主任檢察官或是法務部檢察司司長，林都盡心盡力。

蔡清祥說，林邦樑在北檢檢察長任內，帶領檢察官辦理許多繁雜、重大的案件，這次他尊重林的意願調任最高檢察署，相信林可以協助檢察總長對正積極推動的各項重要業務助一臂之力。

此外，台南地檢署前檢察長葉淑文也未任滿即調派台南高分檢署，雜音亦多，蔡清祥則表示，葉淑文在任內全心投入辦案，勇於承擔責任，對於重大治安事件，更率領同仁不眠不休積極查辦。

蔡清祥說，葉淑文縱使遭受外界的誤解，還是能挺身而出，捍衛檢察官獨立性及依法辦案的純淨空間，有為有守，正是檢察長的典範，所以尊重葉的意願調任她到台南高分檢署當主任檢察官。

蔡清祥說，這次進行的一、二審檢察長例行職務調整，剛任職滿2年的一審檢察長都是循例優先調整，「無任何其他考量，完全循例辦理」。

蔡清祥表示，檢察長的遴選是由檢審會民選委員從報名、推薦的名單中票選出2倍的人選後他再圈選，都是經由程序而產生，會派任檢察長者，他們都經過層層檢驗才獲確定。