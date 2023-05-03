快訊

中一中「烯環鈉」歧視原住民 校長鞠躬道歉：願接受懲處

評／郭董提高雄半屏山蓋核電廠 環境工作者指與國際趨勢不符

罰小學生？美光規定「有缺失罰寫50次」 內行人曝：台積電也有

「天下第一檢」檢察長換人 蔡清祥：我要特別感謝林邦樑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台灣高檢署今天舉辦法務部全國新派任檢察長、一級幕僚首長及業務相關單位首長交接典禮，台北地檢署前檢察長林邦樑在爭議聲中，調升最高檢主任檢察官，由鄭銘謙接掌大位，法務部長蔡清祥致詞時，特別對林邦樑表達感謝。

蔡清祥說，他要特別要感林邦樑，林過去都是做最辛勞的職位，不論擔任一審及二審的襄閱主任檢察官或是法務部檢察司司長，林都盡心盡力。

蔡清祥說，林邦樑在北檢檢察長任內，帶領檢察官辦理許多繁雜、重大的案件，這次他尊重林的意願調任最高檢察署，相信林可以協助檢察總長對正積極推動的各項重要業務助一臂之力。

此外，台南地檢署前檢察長葉淑文也未任滿即調派台南高分檢署，雜音亦多，蔡清祥則表示，葉淑文在任內全心投入辦案，勇於承擔責任，對於重大治安事件，更率領同仁不眠不休積極查辦。

蔡清祥說，葉淑文縱使遭受外界的誤解，還是能挺身而出，捍衛檢察官獨立性及依法辦案的純淨空間，有為有守，正是檢察長的典範，所以尊重葉的意願調任她到台南高分檢署當主任檢察官。

蔡清祥說，這次進行的一、二審檢察長例行職務調整，剛任職滿2年的一審檢察長都是循例優先調整，「無任何其他考量，完全循例辦理」。

蔡清祥表示，檢察長的遴選是由檢審會民選委員從報名、推薦的名單中票選出2倍的人選後他再圈選，都是經由程序而產生，會派任檢察長者，他們都經過層層檢驗才獲確定。

蔡清祥並期許全國檢察長均應以專心、專注、專責的態度，落實核心觀念，親自帶領同仁具體實踐檢察新文化，更期許檢察長能以身作則，做好檢察業務的風險管理，更要落實檢察一體原則，善盡督導責任，將工作重點放在緝毒、掃黑、打詐以及精進國安案件的偵查上。

法務部長蔡清祥。記者王聖藜／攝影
法務部長蔡清祥。記者王聖藜／攝影
全國檢察長監交典禮今天在司法官學院舉行。記者王聖藜／攝影
全國檢察長監交典禮今天在司法官學院舉行。記者王聖藜／攝影
卸任台北地檢署檢察長林邦樑。記者王聖藜／攝影
卸任台北地檢署檢察長林邦樑。記者王聖藜／攝影
新任台北地檢署檢察長鄭銘謙。記者王聖藜／攝影
新任台北地檢署檢察長鄭銘謙。記者王聖藜／攝影

蔡清祥 檢察官 台南

延伸閱讀

法務部調查局日前火警 蔡清祥強調所有資料都有備份

影／顏寬恒遭檢方起訴喊政治迫害 蔡清祥：純粹的法律案件

調查局惡火燒了什麼？ 蔡清祥：沒有大陸資安犯罪資料遭破壞

檢察長調動 蔡清祥否認政治辦案因素介入

相關新聞

「天下第一檢」檢察長換人 蔡清祥：我要特別感謝林邦樑

台灣高檢署今天舉辦法務部全國新派任檢察長、一級幕僚首長及業務相關單位首長交接典禮，台北地檢署前檢察長林邦樑在爭議聲中，調...

已婚婦私會情郎搞車震 大膽提議兒丟前座自己玩

桃園一名田姓女子與王姓男子結婚5年並育有1子，前年卻與周姓男子傳婚外情，不但開車帶幼子會情郎，還提議讓幼子坐在前座自己玩...

賣BLACKPINK黃牛票狠賺2千萬 罰款竟不到2萬…黃牛大戶揭吸金術

台灣黃牛業者靠炒作票價狠賺黑心財，執法單位卻因法令不完善而難以取締，文化部為此推動《文創法》修法，盼透過重罰、檢舉機制遏阻黃牛亂象…

台中超商店員狂下單137萬金飾 送抵門市沒付錢全侵吞

台中許姓男子擔任全家超商店員上網狂買137萬元金飾，寄送至門市利用店員身分取貨沒付款而侵占，刑事被判3年2月，金飾范姓業...

擺脫行人地獄惡名 張善政：1至4月開罰數2900件已超越去年

外媒曾稱我國為行人地獄，為擺脫惡名，內政部警政署於5月1日開始實施「路口不停讓行人大執法」，桃園市長張善政今主持市政會議...

法務部卸、新任高階主管暨所屬檢察、行政執行機關首長聯合交接及宣誓

法務部卸、新任高階主管暨所屬檢察、行政執行機關首長聯合交接及宣誓典禮，上午在台北司法官學院舉行，法務部長蔡清祥親自主持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦