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北市今年行人交通死亡事故14件 死者全長者 警赴鄰里宣導

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市大同警分局鑑於近日天氣晴朗，轄內漸多長者外出活動，又今年全市發生死亡交通事故皆為65歲以上高齡長者，為避免長者發生事故，特別派員配合鄰里長向民眾宣導，行人切勿違規任意穿越馬路、駕駛人行經路口時也務必停讓行人優先通行。

警方統計，台北市今年1月1日至4月21日間，行人A1類死亡事故共發生14件，死者全數皆是65歲以上高齡長者，肇事主因闖紅燈、不依規定擅自穿越車道。

警方提醒，道路交通管理處罰條例第78條規定，行人闖紅燈或任意穿越馬路，可處500元罰鍰；另，長者若在清晨等天色昏暗時外出，應穿著亮色衣服、配戴反光飾物或照明配件，讓用路人能清楚辨識。

警方也呼籲，立法院4月14日三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，提高部分違規行為罰則，增加民眾檢舉項目，其中未禮讓行人罰鍰上調至6000元，用路人轉彎時務必注意路口往來行人，停讓行人優先通行，避免事故發生。

大同分局警方派員配合鄰里長向民眾宣導，行人切勿違規任意穿越馬路、駕駛人行經路口時也務必停讓行人優先通行。記者李隆揆／翻攝
大同分局警方派員配合鄰里長向民眾宣導，行人切勿違規任意穿越馬路、駕駛人行經路口時也務必停讓行人優先通行。記者李隆揆／翻攝
大同分局警方派員配合鄰里長向民眾宣導，行人切勿違規任意穿越馬路、駕駛人行經路口時也務必停讓行人優先通行。記者李隆揆／翻攝
大同分局警方派員配合鄰里長向民眾宣導，行人切勿違規任意穿越馬路、駕駛人行經路口時也務必停讓行人優先通行。記者李隆揆／翻攝

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