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已婚婦私會情郎搞車震 大膽提議兒丟前座自己玩

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名田姓女子與王姓男子結婚5年並育有1子，前年卻與周姓男子傳婚外情，不但開車帶幼子會情郎，還提議讓幼子坐在前座自己玩，2人在後座嘿咻車震，結果夫妻感情以離婚收場，還被桃園地院判賠王男50萬元精神撫慰金。全案可上訴。

判決指出，田女與王男2015年結婚、2022年3月離婚，期間育有1子，但她前年11月開始與周男交往，期間多次發生性行為。王男去年1月發現田、周2人的鹹濕對話，認為他們侵害配偶權情節嚴重，造成他精神上極大痛苦，因此向求償80萬元精神撫慰金。

審理時，田女坦承與周男交往，但她辯稱周男不知道她已婚，2人不曾見面，只有視訊和訊息聊天，沒有接吻、擁抱和性行為等親密舉動。周男則稱2人是在交友軟體認識，不知對方已婚，雖然聊天訊息露骨曖昧，但應屬言論自由範疇，並無違背公序良俗。

法院調查，田、周2人年近40歲交往期間曾傳下體私密照，聊天也多次提到「想要做愛」、「打炮」、「2個月都射在裡面」等語，甚至還嫌旅館貴，田女更提議車震說「讓兒子在前做玩跑跑（指手機遊戲），我們在後座就可以做了」，若僅是一般朋友關係，實無必要刻意挑起語帶親密、挑逗或性關係的話語，內容足認２人確有發生多次性行為。

法院認為，田、周2人已逾越一般男女朋友社交情節，已達破壞婚姻圓滿幸福程度，最後審酌侵權情節和工作收入等情，判2人須共同賠償王男50萬元。

田姓女子帶著幼子私會周姓男子，大膽提議車震，兒子就放前座自己玩遊戲，結果夫妻關係以離婚收場，還被法院判賠前夫50萬元（示意圖與事件人物無關）。記者陳俊智／攝影
田姓女子帶著幼子私會周姓男子，大膽提議車震，兒子就放前座自己玩遊戲，結果夫妻關係以離婚收場，還被法院判賠前夫50萬元（示意圖與事件人物無關）。記者陳俊智／攝影

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