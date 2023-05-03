判刑1年5/11入監 陳致中：最放心不下媽媽病體

前總統陳水扁兒子、高雄市議員陳致中因洗錢案遭判刑1年定讞，預訂11日將入監；今天他在臉書發文表示，今年母親節無法陪媽媽一起度過，讓他最放心不下的是媽媽孱弱病體。

纏訟多年的扁家洗錢案，最高法院認定陳致中有主觀洗錢犯意，判刑1年定讞；高雄地檢署日前表示，已發出傳票通知入監，預訂5月11日下午3時30分報到。

陳致中今天在臉書（Facebook）貼出一張與媽媽吳淑珍合照，並發文說：「今年母親節無法陪媽媽一起度過，但我的心與她相連在一起，非但沒有變遠，反而更加靠近，最放心不下的是媽媽孱弱的病體。」

陳致中4月26日獲知判決結果後，曾發聲明表示：「人生有晴天也有暴風，打斷手骨顛倒勇，無論這條路再怎麼辛苦、再多的磨難，我們都會勇敢走下去。」

陳水扁2日前往總統府前請願，並批評涉犯「洗錢防制法」終身不得參選，完全誤解立法宗旨，由總統府公共事務室主任高遵接下請願書。

立法院內政委員會4月中旬初審「公職人員選舉罷免法」部分條文修正草案，朝野立委對於曾犯「洗錢防制法」經有罪判決確定者，終身不得參選的修法內容未達共識，相關條文均保留，仍須經朝野協商；倘若最終修法納入規範，陳致中將無法再參選，被外界評為「陳致中條款」。