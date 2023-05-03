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長期吸安「感應」同事姦殺女生 他拿刀刺穿對方胸腔判13年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台中市男子吳少軒長期吸安非他命，產生幻覺「感應」到同住宿舍的賴姓同事強姦殺害其他女子，又懷疑賴對自己不利，他前年深夜拿鐵條痛毆賴，再以牛排刀刺進賴的胸腔致死，最高法院依殺人罪判刑13年定讞。

吳和賴一起住在員工宿舍，他因吸毒產生幻覺認為賴強姦、殺人，懷疑賴要對自己不利，心有積怨；他2021年7月14日晚間11時許，聽到賴在宿舍客廳喝酒喧嘩，一時氣憤回房間拿鐵條揮打賴的頭臉部、肩部，又以牛排刀從賴的後背猛刺進胸腔，見對方倒臥血泊沒有動靜，仍繼續用鐵條打他背部，賴送醫因大量血胸、肺部塌陷身亡。

吳犯後逃逸，警方攻堅時他還發狂拿雨傘、長棍衝出門亂揮，最後被噴辣椒水壓制在地，吳落網在警詢、偵查及審理時均坦承犯行；法醫解剖發現，賴左上背遭銳器刺入創徑達10.5公分，造成胸腔積血水1700毫升。

吳供稱，他很討厭強姦犯，他懷疑賴有強姦別的女生，因為他平常有清冰箱的習慣，且有靈異體質，他清完冰箱發現有一灘血，感應到賴強姦、殺害別的女生，再將屍體包一包丟到門外。

一審依殺人罪判刑14年6月，褫奪公權5年，二審改判13年徒刑，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

示意圖／ingimage
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殺人 宿舍 冰箱

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