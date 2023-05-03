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債權平台詐25億 藍委疑：銀行沒注意人頭戶金流異常？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導

名人盛竹如代言的「不動產借貸媒合平台im.B」遭爆涉詐騙，捲款金額可能達25億，受害者超過5000人。國民黨立委吳怡玎、律師簡榮宗和詐騙被害人今舉行記者會，吳怡玎質疑有人頭帳戶金流大量異常，銀行竟然沒有警示，主管機關一定有疏失。

受害者陳先生控訴，他透過平台業務知道，投資可有年利息9到12%，且有名人代言，及相關參加金融展的照片，放心把錢投入。前期使用紙本合約，半年內退還本金，2019年因重新購買股權，改用線上合約，當時債權大量增加，認為應是發展順利。到了2020年疫情，開始有本金無法匯回，之後利息也不發了，負責人曾國緯坦言自2019年起，債權都是捏造的。這麼大的詐騙案，真的是由曾國緯一個人完成嗎？

另一位受害者羅小姐表示，出問題後，她找上平台業務，業務有個私下方案，即簽保密協定，只要折讓20%就把本金還回來。但如果她折讓，業務也只是找下一個受害者買她的債權。她希望，政府機關可以預防負責人潛逃出境、脫產。

簡榮宗代表受害者發聲，表示希望做資產保全程序或是限制出境的動作，訴訟冗長，這些人出境後要追可能有困難。另外受害者自救會有製作關係企業圖，關係企業不見得有參與，但有很多建築公司、生物科技公司，是否有平台的錢流入這些公司？若有，是否可以凍結帳戶？

簡榮宗說，就金管會部分，關於P2P的新型態商業模式出現更多後，是否可以有些規範讓業者遵守，或是採他曾呼籲過的執照制？衛福部也應思考提供受害者心理諮商，不僅是提供法律和監管的協助，也幫助這些受害者從心理層面站起。

吳怡玎則說，P2P很多業者是正常營運的，金管會是有建議P2P跟銀行合作，就是因為知道銀行稽核嚴謹，這樣的平台受眾會越來越多，運作模式都是合法，問題是出在詐欺，簡單的第三方查證、稽核都可以做。

吳怡玎另外提到，她聽聞有位平台業務手上至少5000萬，金流部分銀行局應注意，被當人頭戶的金流異常，銀行竟然沒有警示，主管機關一定有疏失。她不希望有龐氏騙局，台灣要發展金融科技，若詐騙頻傳是走不下去的。

法務部代表說，已有許多受害人至就近地檢署或調查站提告。有關限制出境，檢察官一定會看狀況，甚至是羈押狀況，再去斟酌要不要提出，受害者也可以在偵查庭時跟檢察官提出，限制金流是檢察官重視的部分，整起案子正在調查中。警政署代表說，這個案子已經由北檢指揮偵七隊偵辦。

金管會銀行局代表表示，銀行局當時就有看到相關風險，有提醒負責人本身是不是誠信經營，投資人要特別留心注意風險。經濟部商業司代表說，商業司是公司登記主管機關，需要的公司登記資料都會提供。

「不動產借貸媒合平台im.B」遭爆涉詐騙，國民黨立委吳怡玎、律師簡榮宗和詐騙被害人今（3）日舉行記者會，受害者陳先生分享遭詐經驗。記者屈彥辰／攝影
「不動產借貸媒合平台im.B」遭爆涉詐騙，國民黨立委吳怡玎、律師簡榮宗和詐騙被害人今（3）日舉行記者會，受害者陳先生分享遭詐經驗。記者屈彥辰／攝影
名人盛竹如代言的「不動產借貸媒合平台im.B」遭爆涉詐騙，捲款金額可能達25億，受害者超過5000人。國民黨立委吳怡玎、律師簡榮宗和詐騙被害人今（3）日舉行記者會。記者屈彥辰／攝影
名人盛竹如代言的「不動產借貸媒合平台im.B」遭爆涉詐騙，捲款金額可能達25億，受害者超過5000人。國民黨立委吳怡玎、律師簡榮宗和詐騙被害人今（3）日舉行記者會。記者屈彥辰／攝影
名人盛竹如代言的「不動產借貸媒合平台im.B」遭爆涉詐騙，國民黨立委吳怡玎、律師簡榮宗和詐騙被害人今（3）日舉行記者會，會後幾人在談論案件。記者屈彥辰／攝影
名人盛竹如代言的「不動產借貸媒合平台im.B」遭爆涉詐騙，國民黨立委吳怡玎、律師簡榮宗和詐騙被害人今（3）日舉行記者會，會後幾人在談論案件。記者屈彥辰／攝影

詐騙 吳怡玎 P2P

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