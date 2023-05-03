阻老翁咒罵店員壓斷肋骨 北檢掛旗客竟變正義魔人遭訴

抗議常客田山盛國今年3月才因潛入台北地檢署頂樓掛上民進黨旗，遭檢方依侵入住宅罪嫌起訴，不料他在同月18日路過北市中華路某彩券行時，認為老翁咒罵店員上前制止，進而在與老翁肢體衝突過程中，壓斷對方兩根肋骨，今遭台北地檢署依傷害罪嫌起訴。

現年42歲的田男，因經常現身抗議政府，是警方陳抗常客，他擅闖北檢懸掛民進黨旗被捕後，自稱因不滿政府干涉檢察官獨立辦案。去年9月，他又不滿名嘴周玉蔻指稱慈濟是「中共同路人」，直接闖進周女經營的網媒咬傷員工，也被依傷害罪起訴；隔兩天他再度跑到某廣播公司，放置月餅禮盒說是驚喜，一度讓警方以為是爆裂物。

檢方調查，今年3月18日，田男途經北市中華路某家彩券行，見一名羅姓老翁因兌獎事宜與店家起爭執，竟罵店家女員工「要給你死」，於是仗義上將老翁壓制在地，卻導致老翁右側第5、6根肋骨骨折。