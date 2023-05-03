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借貸im.B平台爆25億詐騙 藍委籲檢調儘速偵辦
網路借貸平台爆出龐氏騙局。一家網路投資平台「不動產借貸媒合平台im.B」，被爆出平台負責人以「假債權、真吸金」詐騙25億元資金。國民黨立委吳怡玎今上午9時30分將在立法院舉行記者會，呼籲檢調儘速偵辦，封鎖的銀行匯款帳號不能有漏網之魚。
一家網路投資平台im.B專門從事P2P不動產權借貸「媒合」，但沒想到該公司負責人疑似因為子公司虧損，在平台上發行「假標」讓一般投資人進行投資，設下詐騙陷阱。
負責人2天前召開協調會對外保證負責到底後，這2天疑似不見蹤跡，目前受害者在各地成立自救會，堅持要對公司提出告訴，im.B自救會已達逾千人。
據自救會群組指出，這25億元資金中、有95%債權都是假的，這也是台灣網路借貸平台爆出詐騙的首例，還有台大生分享受害影片，自曝遭詐騙270萬元
吳怡玎辦公室則接獲至少2名債權投資受害民眾陳情，吳怡玎及律師簡榮宗今天將舉行「平台假造債權？違法吸金數千人受害！政府束手無策？」記者會，邀請法務部、內政部警政署、金管會及經濟部商業司與會說明相關處置作為，並呼籲檢調儘速偵辦。
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