色伯伯「挖很久」還問弱智女舒服否 因這事獲緩刑

謝姓男子在新北市汐止區汐科路觀光夜市擺攤，他和隔壁攤一家人熟稔，得知對方家的女兒是智能障礙者，竟將對方帶到夜市展德宮旁的電表室猥褻、指侵，被害人事後報警，謝遭起訴。士林地方法院依乘機性交罪判謝3年8月徒刑，台灣高等法院昨改判2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。

已婚的謝姓男子3名小孩皆已成年，他現在也退休，領中度肢障身心障礙證明。被害女子表示，2018年中秋節當天下午3、4點的時候到廟裡拜拜，遇到了謝，她傻傻地跟他到倉庫，隨後謝就掀開她的上衣、胸罩猛吸，還將手伸進「尿尿的地方」。被害人說，當時覺得不舒服、有陣痛的感覺，覺得他「挖很久」還問「舒不舒服？」

被害人說，事後謝還要她拍裸照，還說她的胸部比他老婆大，讓他很興奮。

謝姓男子否認犯行，也表示不知對方是中度智能障礙者，還說自己「被性侵」。律師辯護指女子雖有中度智障，但平時在甜湯店單獨打理店務生意，尚有工作能力，並不是對外界事物無決斷能力，且女子身高約有160公分、75公斤，謝才61公斤、身形瘦弱，女子沒有不能抵抗之理。

士林地院認為被害人對於男女性器官僅能以「下面」、「妹妹」、「尿尿的地方」、「洞洞」、「小雞雞」稱呼，對於男女朋友、親密異性關係、性行為認知不足。證人也說她的心智就是小朋友，夜市的叔叔、阿姨都對她很好，她可能喜歡叔叔、阿姨就會勾著他的手，像個小朋友這樣靠著他，可是她不懂分辨這是不行的。

士林地院認定謝犯刑法乘機性交罪，考量他與被害人家人熟識，卻為了私慾漠視女子身體、性自主權，判3年8月徒刑。